Carla Fernández, unha renovación no Arxil con ganas de volver ás pistas

Se hai unha xogadora no Club Baloncesto Arxil que conta os días para volver vestirse de curto co inicio de competición na Liga Feminina 2 esa é Carla Fernández.

A base viguesa, lesionada de gravidade no seu xeonllo en decembro e operada no principio do ano, chegará plenamente recuperada ao novo curso, para o que renovou a súa vinculación coa entidade verde.

Será a súa décimo terceira campaña no Arxil, no que é unha das capitás do equipo.

"É un xogadora determinante no esquema do equipo pola súa boa porcentaxe nos lanzamentos de tres, e a polivalencia en ataque e defensa", afirma o club pontevedrés.

Pola súa banda Carla Fernández recoñece que "o principal obxectivo a nivel individual é volver recuperar sensacións e volver estar o meu nivel, que sei que non será fácil. A nivel colectivo, téñoo claro, ascender", afirma con ambición.

Carla é a sétima xogadora confirmada no Arxil para a próxima tempada tras as renovacións de María Lago, Heather Forster, Nerea Liste, Miriam García e Cristina Díaz-Pache e a fichaxe de Carolina Bernardeco.