Mirian García renova co Arxil

A xogadora do Arxil Míriam García cumprirá a súa segunda tempada no primeiro equipo, no que debutou a pasada tempada.

Aos seus 24 anos, foi aumentando paulatinamente os seus rexistros e protagonismo na rotación do equipo ao longo da última campaña con máis de 17 minutos en pista de media.

O próximo curso, Mirian García será da partida do primeiro equipo. Con todo, ela segue comprometida co filial arxilista, no que quere manter a ficha para "axudar ás súas compañeiras".