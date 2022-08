O Arxil perde ao seu principal estilete, a serbia Dunja Buzadzin

Dunja Buzadzin e o Club Baloncesto Arxil separan os seus camiños.

A pesar dos esforzos por reter á escolta serbia, principal referencia ofensiva do equipo a pasada campaña e terceira máxima anotadora global do Grupo A de a Liga Feminina 2, finalmente non seguirá en Pontevedra, tal e como confirmou o club da Boa Vila.

Na súa primeira tempada en España, Buzadzin alcanzou de media 17.1 puntos e 4.4 rebotes e 14.5 de valoración por encontro, sendo elixida en varias ocasións MVP da xornada na categoría.

Esta baixa obriga ao Arxil a acudir ao mercado en busca de garantía de anotación, debido a que viu como facían as maletas este verán as súas dúas principais referencias ofensivas, a propia Dunja Buzadzin e a bahameña Ruth Adams (14.8 puntos por partido).

"O CB Arxil agradece a Dunja Buzadin o seu traballo, enerxía e profesionalidade durante toda a súa etapa en Pontevedra e deséxalle a mellor das sortes no seu futuro persoal e profesional", sinalou a entidade verde tras confirmar o adeus da súa xogadora.