O Bádminton Ravachol perde a Ania Setién e renova aos irmáns Gabriel e Jacobo Fernández

Cara e cruz para o Club Bádminton Ravachol Pontevedra na planificación da que será unha nova tempada na máxima categoría, a División de Honra.

O club pontevedrés confirmou a saída de Ania Setién, que despois de dúas tempadas pon rumbo a Valencia para continuar coa súa traxectoria deportiva.

"A baixa de Ania aféctanos especialmente, a nosa fortaleza a tempada pasada foron precisamente as mozas, e agora necesitamos atopar a unha xogadora de garantías que a substitúa. Os motivos da baixa foron puramente económicos, xa que, desafortunadamente, non puidemos competir contra os grandes presupostos da liga. Desexámoslle moita sorte na súa nova etapa", recoñece respecto diso o director deportivo do club, Jesús Pereiro.

A cara para o Ravachol chega doutra banda en forma de renovacións, ao asegurar a continuidade dos irmáns Gabriel e Jacobo Fernández.

No caso de Gabriel afrontará desta forma a súa cuarta campaña cos pontevedreses, cos que disputou 25 encontros de liga sendo un dos artífices do ascenso á máxima categoría e as permanencias das dúas últimas tempadas. En canto a Jacobo, actual campión de España júnior, será o seu segundo curso na elite, na que xogou 7 partidos a pesar de que as lesións minguaron o seu rendemento.

"A continuidade de Gabi e Jacobo era unha prioridade para nós, en canto se recuperen das súas respectivas lesións serán xogadores importantes dentro do equipo, ademais da parte persoal, que en clubs como o noso é algo moi a ter en conta, falamos de dous xogadores que priorizaron Pontevedra por encima de grandes orzamentos e ofertas, e iso sempre é de agradecer", defendeu Pereiro.

Os dous Fernández únense desta forma a Manuel Brea e a británica Georgina Bland, que xa confirmaran a súa renovación co Ravachol.