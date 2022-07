Renovación de "unha peza clave no equipo" do Bádminton Ravachol, a británica Georgina Bland

O novo proxecto do Club Bádminton Ravachol Pontevedra na máxima categoría nacional, a División de Honra, deu este martes un importante paso á fronte coa renovación da xogadora inglesa Georgina Bland.

"Gina é un piar deste equipo, a pesar de ser estranxeira, ten un nivel de compromiso e un sentimento de pertenza ao club que é un exemplo para todos. Esta tempada demostrouno borrándose de competicións internacionais para poder vir xogar liga connosco, mesmo tivo que perderse a final polo título da Premiership por viaxar a Eivissa e conseguir a permanencia. É unha xogadora das que non se atopan facilmente, e novamente rexeitou grandes ofertas para seguir nun club familiar, cun orzamento moi limitado, que non nos permite excesos", sinala sobre a súa continuidade o director deportivo do club pontevedrés, Jesús Pereiro.

Será a terceira campaña da deportista británica en Pontevedra, tras aterrar na tempada 2020/2021 como fichaxe estrela do Ravachol.

Desde entón xogou cos pontevedreses 25 partidos, dos cales 16 terminaron en vitoria. Especialmente sobresaliente é a súa estatística nos partidos individuais, onde suma todos os seus partidos por vitoria (12).

Tamén Georgina Bland mostrouse moi contenta pola súa renovación, explicando que "cheguei en 2020 dun equipo de Luxemburgo que xogaba a copa de europa, pero aquí atopei unha familia que me acolleu e tratou xenial desde o primeiro día, e espero poder xogar aquí moitos anos máis".

Esta renovación únese á de Manuel Brea, estando xa as conversacións "moi avanzadas xa con Ana Carbón e os irmáns Gabriel e Jacobo Fernández, que seguramente se poderán confirmar antes de que acabe a semana", avanza Jesús Pereiro coa esperanza de manter ao bloque para volver pelexar pola permanencia na máxima categoría.