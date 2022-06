A frota retoma a pelexa polo título da Xacobeo 6mR Worlds

O Momo no Xacobeo 6mR Worlds © María Muiña / Xacobeo 6mR Worlds O Bribon 500 competindo na Xacobeo 6mR Worlds © María Muiña / Xacobeo 6mR Worlds O Stella no Xacobeo 6mR Worlds © María Muiña / Xacobeo 6mR Worlds A frota de Clásicos competindo no Xacobeo 6mR Worlds © María Muiña / Xacobeo 6mR Worlds

O mundial de vela da clase 6mR retomou a competición este venres despois de dous días consecutivos en branco polas inestables condicións meteorolóxicas nas Rías Baixas.

Co regreso do vento á ría de Pontevedra, o comité tomou a decisión de adiantar o comezo da cuarta xornada do Mundial para así aproveitar ao máximo as horas de vento, grazas ao cal os corenta equipos participantes puideron sumar novos parciais.

Ao redor das 11:30 horas comezou a primeira manga dos Clásicos e terceira do Mundial, onde o finlandés Astrée III de Ossi Paija, o Bribon 500 do armador José Cusí e o romanés Essentia de Catalin Trandafir, dominaron a frota ata que un role permitiu ao británico Nirvana de Andy Postle alcanzar aos equipos de cabeza, colocándose primeiro e adxudicándose a súa primeira vitoria parcial do campionato por diante do Aida de Francisco Botas con Javier da Gándara á cana e do Astrée III.

Na segunda proba, un fóra de liña de Bribon 500 e de Essentia impediu aos dous favoritos pelexar polo triunfo da proba e foi o Astrée III o que sumou un primeiro por diante do Titia de Alicia Freire, que conta con Mauricio Sánchez-Bella ao temón, e do Dix Aôut francés de Louis Heckly, segundo e terceiro respectivamente.

Finalmente, na última manga, o Bribon 500 non perdoou e colocouse á fronte da frota desde o principio, logrando defender a súa posición ata o final e sumando unha nova vitoria parcial na súa marcadora. Seguíronlle no segundo e terceiro posto o Dix Aôut e o Essentia.

Con estes resultados, e á espera do que ocorra este sábado, un posible descarte podería volver cambiar por completo a xeral. Mentres tanto, o equipo finlandés Astrée III colócase no máis alto da táboa empatado a puntos co segundo, o Dix Aôut, e con tres de vantaxe sobre o terceiro clasificado, o Aida.

En canto á división Open, o suízo Momo de Dieter Schoen asentouse no liderado da táboa cunha vantaxe de 12 puntos sobre o seu inmediato perseguidor, que lle permite acariñar o título intercontinental tras apenas uns meses competindo na clase 6 Metros.

A primeira proba do día saldouse co equipo norteamericano de Staffan Lindberg, o Jane Ann, sumando o seu primeiro triunfo parcial por diante dos de Schoen, que foron segundos, e do portugués Scoundrel One de John Harald, que terminou terceiro.

Na segunda manga foi o Stella de Violeta Álvarez o máis rápido e sumou tamén a súa primeira vitoria por diante do británico Valhala de Robert Smith e do suízo Thisbe de Michel Teweles, segundo e terceiro respectivamente.

Na última proba cambiaron de novo tórnalas onde o británico Battlecry de Jeremy Thorp fíxose co triunfo parcial, cruzando a liña de chegada por diante do Momo, que anotaba o seu segundo podio do día, e do suízo Junior de Durr Philippe, que foi terceiro.

Estes resultados manteñen ao Momo líder provisional, cunha vantaxe de ata doce puntos sobre o seu inmediato perseguidor, o Junior, e dezaseis sobre o Stella, que se levantou ao terceiro caixón do podio.

As últimas probas serán este sábado a partir das 12:00 horas no campo de regatas, onde se decidirá aos novos campións do mundo da clase.