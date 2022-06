O francés Dix Aôut e o suízo Momo fanse co Xacobeo 6mR Worlds

Dix Aôut, vencedor en Clásicos na Xacobeo 6mR Worlds © María Muiña / Xacobeo 6mR Worlds Dix Aôut e Aida a punto de cruzar a línea de llegada © María Muiña / Xacobeo 6mR Worlds

Tras a disputa da última xornada de regatas en Sanxenxo, o francés Dix Aôut de Louis Heckly e o suízo Momo de Dieter Schoen convertéronse nos novos campións do mundo da clase 6 Metros.

Foron seis intensas xornadas desde que arrincou o pasado luns o Xacobeo 6mR Worlds, con días nos que o vento puxo as cousas difíciles e con outros nos que foi do todo favorable para os participantes.

Un deles foi este sábado, cando se celebrou a xornada final na que se proclamou como gañador dos Clásicos o francés Dix Aôut despois dunha xornada de infarto.

Pasadas as 13:15 horas o comité de regatas deu o bocinazo de saída para unha proba que acabou sendo anulada no primeiro tramo. Finalmente, foi ao redor das 14:45 horas cando arrincou unha apretadísima manga que serviu ao francés para converterse campión do mundo tras anotar unha pelexada vitoria parcial por diante do Aida de Francisco Botas, con quen mantivo un duro man a man ata o momento de cruzar a liña de chegada.

O equipo de Heckly foi de menos a máis durante toda a semana, chegando á xornada final en segunda posición empatado a puntos co líder, o finlandés Astrée III de Ossi Paija, que acabou sendo cuarto na clasificación xeral. En total, o Dix Aôut acumulou na súa marcadora un cuarto posto, dous terceiros, un segundo, un oitavo que descarta e unha vitoria parcial, resultados que lle permitiron converterse no vencedor da cita intercontinental.

O segundo posto da xeral foi a parar a mans do defensor do título, o Bribon 500 do armador José Cusí, que cun quinto na última proba finaliza o Xacobeo 6 mR Worlds a dous puntos do francés e con tres de vantaxe sobre o terceiro clasificado, o Aida de Francisco Botas, que contou con Javier da Gándara á cana.

En canto á división Open, a vitoria final foi para o suízo Momo de Dieter Schoen tras liderar desde a primeira xornada de Mundial. Así, convertéronse nos gañadores do Xacobeo 6 mR Worlds con doce puntos de vantaxe sobre o segundo clasificado. Para o equipo suízo, ademais, esta foi a súa primeira gran competición desde a súa estrea na clase 6 Metros a comezos de leste mesmo ano.

A segunda posición do podio final foi a parar a mans do tamén suízo Junior de Durr Philippe, outro dos equipos que partía como favorito ao gañar os seis últimos Mundiais da clase e que se despedía da cita de Sanxenxo anotándose a vitoria da última manga. O terceiro caixón, pola súa banda, ocupouno o portugués Seljm de Patrick Monteiro.