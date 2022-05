Saleta Castro retírase en pleno Ironman de Lanzarote por unha indisposición

A forte calor que marcou toda a xornada do sábado nas Illas Canarias obrigou a Saleta Castro a abandonar en plena proba o que era un dos seus obxectivos do ano: o Ironman de Lanzarote.

A triatleta pontevedresa estaba preparada para afrontar unha das competicións máis duras do tríatlon a nivel mundial pero unha indisposición no quilómetro 65 do tramo ciclista obrigouna a retirarse.

A proba comezou ás 7:00 desde o Puerto del Carmen, onde máis dun milleiro de triatletas lanzáronse á auga para completar o segmento de natación.

Unha vez fose da auga, chegou o momento de subirse á bicicleta e completar os 180 quilómetros do roteiro, pero antes de chegar ao quilómetro 65, Saleta Castro xa se empezou a atopar mal e tivo que abandonar.

"No es la primera ni será la última vez", explicaba a triatleta a través da súa conta de Instagram. "Esta es la cara amarga del deporte, no somos máquinas y cuando el cuerpo está mal poco se puede hacer."

"Estoy bien, no quiero preocupar a nadie", engadía para, finalmente, agradecer o apoio recibido e pedir desculpas "porque hoy siento que he fallado pero sé que he tomado la decisión correcta".

A proba feminina gañouna finalmente a británica Lydia Dant (9:37:26), segunda foi a neerlandesa Els Visser, a un minuto e 44 segundos de distancia e terceira chegou a italiana Elisabetta Curridori, que completou o podio cun tempo de 10:02:52.