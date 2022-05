O C2 de Sieiro e o K4 de Portela e García, directos á final da Copa do Mundo

O pano da Copa do Mundo de Piragüismo xa se levantou en Racice e os representantes galegos comezan xa a mostrar todo o seu potencial. Con só media xornada disputada e coas roldas preliminares en xogo, son xa tres os padeeiros pontevedreses que certificaron o seu pase á final do domingo: Teresa Portela, Carolina García e Adrián Sieiro.

As boas noticias empezaron a chegar xa na primeira regata da mañá, a do K4-500 capitaneado por Teresa Portela, acompañada pola pontevedresa Carolina García, a tudense Sara Ouzande e a catalá Laia Pelach. O barco español cruzou a meta en primeira posición e logrou o pase directo á final, prevista para este sábado ás 11.11 horas.

"Necesitabamos vernos a nivel internacional con respecto aos demais K4 e as sensacións foron moi boas. Estamos contentas por estar na final e mañá daremos todo o que temos e oxalá podamos estar diante", declarou Teresa Portela ao rematar a súa participación.

Corenta e cinco minutos despois foi a quenda do C2-500 no que Adrián Sieiro e Joan Antoni Moreno lograron tamén acabar a súa manga en primeira posición e lograr o billete directo para a final do domingo.

"As sensacións foron moi boas, estamos moi contentos por como nos saíron esta primeira clasificatoria, atopámonos moi ben e con bastantes posibilidades de facelo ben para a final", declarou Moreno ao finalizar a fase previa. Sobre as posibilidades de vitoria pronunciouse Sieiro para confesar que "imos estar a un nivel moi parello catro, cinco ou seis barcos, pero imos tentar deixalo todo para levarnos o mellor resultado".

Aínda que non lograron o pase directo á final, destacable foi tamén o papel da pontevedresa Claudia Couto que, acompañada a bordo do C2 por Julia Espinosa, remataron en quinta posición a súa regata e buscarán nas semifinais do sábado un oco na carreira pola medalla.

Pola tarde chegará a quenda da olímpica pontevedresa Antía Jácome e dos padeeiros do Breogán do Grove David Barreiro e Diego Domínguez, que tamén teñen o obxectivo de pasar directamente á final.