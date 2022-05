Manuel Fontán e Pablo Graña, á final do C-2 500 na Copa do Mundo de Poznan

A localidade polaca de Poznan centra a atención desde este xoves no piragüismo pontevedrés co inicio da segunda Copa do Mundo Sprint da tempada.

Tras o bo papel das primeiros espadas en Racice hai poucos días, outros efectivos da 'armada' pontevedresa buscan exhibirse nun gran escenario internacional, algo que conseguiron na súa estrea Manuel Fontán (Náutico O Muíño de Ribadumia) e Pablo Graña (Náutico Rodeira de Cangas) no C-2 500.

Foron os primeiros españois en estrearse en Poznan, sendo segundos na súa serie só superados polo incombustible campión olímpico alemán Sebastian Brendel e o seu compañeiro Tim Hecker, o que lles obrigaba a pasar pola semifinal se querían conseguir a clasificación para a pelexa polas medallas do próximo sábado día 28.

Iso fixeron na semifinal, mellorando o seu tempo cun rexistro de 1:42.87 que lles valeu para ser segundos a só dúas centésimas da parella ucraína. Suficiente para meterse na final A de o C-2 500, modalidade olímpica.

En Poznan tamén competiu este xoves o pontevedrés Jaime Duro (EP Ciudad de Pontevedra), no seu caso no C-1 500 metros, cun sétimo posto na súa serie e un sexto lugar na semifinal que lle relegan á final B da distancia.