Claudia Couto queda ás portas do podio e Antía Jácome finaliza sétima na Copa do Mundo de Racice

Xornada agridoce a vivida polas padeeiras pontevedresas na última xornada da Copa do Mundo de Piragüismo de Racice, onde Claudia Couto rozou as medallas cun cuarto posto no C1 500 e Antía Jácome chegou sétima no C1 200 despois de pelexar con todas as súas forzas por conseguir o seu obxectivo.

A terceira e última xornada da I Copa do Mundo Sprint deixou sen medallas ao piragüismo pontevedrés, que se tivo que conformar cun cuarto posto de Claudia Couto e un sétimo de Antía Jácome en senllas finais para as que tiveron que traballar moi duro á hora de conseguir a clasificación.

Antía Jácome foi a primeira en tomar parte na gran final do C1 200, onde pelexou con uñas e dentes para lograr o mellor resultado posible. Con todo, a pontevedresa, que aos poucos foi superando as molestias que a mantiveron afastada da auga durante un tempo, tiña por diante unha proba en grao sumo esixente e non puido pasar da sétima praza.

Na gran final do C1 500, a incansable Claudia Couto realizou unha actuación en grao sumo notable para quedar ás portas de subirse ao podio tras unha final apaixonante.

NOVE MEDALLAS PARA ESPAÑA

Os padeeiros que representaron a España durante esta fin de semana na Copa do Mundo de Racice realizaron unha espectacular competición na que conseguiron un total de nove medallas que lle permiten pechar a competición no máis alto do medalleiro.

As medallas de ouro chegaron da man do cuarteto formado por Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper e Rodrigo Germade no K4 500; da dupla composta por Pablo Martínez e Tano García no C2 500; e co primeiro posto de Begoña Lazcano no K1 5.000.

Pola súa banda, coas pratas fixéronse Teresa Portela, Carolina García, Sara Ouzande e Laia Pelachs no K4 500; Joan Antoni e Adrián Sieiro en C2 500; Isabel Contreras en K1 1.000 e María Corbera en C1 5.000; mentres que os bronces foron para Miriam Vega en K1 5.000 e Marcus Cooper en K1 500.

Con estes resultados, España pon fin de maneira brillante a unha Copa do Mundo na que se colgou tres ouros, catro pratas e dous bronces.