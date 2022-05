Lupe Murillo: "Creo que nos mereciamos estar en Primeira RFEF, xa o ano pasado"

O ascenso do Pontevedra Club de Fútbol, aínda que non sexa matemático, é unha certeza só a falta da última xornada de liga, ao ter que remontar o Unión Adarve 15 goles no diferencial para poder adiantar aos granates. Con todo "estamos a gozar contenidamente, eu máis que ninguén", asegurou tras o encontro a presidenta da entidade, Lupe Murillo.

Non é que non fose unha alegría enorme ou mesmo un alivio, pero é que "para min o do ano pasado, que fixeramos un plantel con Charles, con Rufo... agardabamos que a Primeira RFEF fose nosa. Torceuse todo e ao final non chegamos, así que isto é como a devolución. Creo que nos mereciamos estar en Primeira RFEF, xa o ano pasado", reiterou a dirixente.

Murillo recoñeceu que "se pasa mal ata que acaba o partido", revelando que o plantel "están contentos, ilusionados, preguntábanme se podían celebrar algo. Evidentemente vano a facer, algún me dixo vou emborrachar, está autorizada a celebración pero evidentemente imos esperar ao partido contra o Palencia que será cando certifiquemos oficialmente o ascenso".

A presidenta granate agradeceu tamén o gran apoio recibido desde as bancadas de Pasarón, con case 9.000 espectadores, xa que "cando se lles chama veñen, e viñeron hoxe" demostrando que "Pontevedra é unha cidade de fútbol e do deporte en xeral. E de sentimento os pontevedreses sentimos moi dos noso, e o Pontevedra é o equipo de todos, que é un pouco o que quixen trasladar desde que cheguei ao club".

Entre todos eles destacaba a importante presenza de xóvenes afeccionados. "É certo que fixemos unha política de prezos de acceso moi fácil, de nenos vide todos a Pasarón e animáronse. Estamos a ver en moitos campos de fútbol que cada vez hai menos xente nova. Esta política de abrir as portas aos nenos é tentar enganchar xente nova que veña a apoiarnos cada domingo", asegurou.

Por último, cuestionada sobre se Ángel Rodríguez seguirá a próxima tempada no cargo de adestrador do equipo tras cumprir o obxectivo, Lupe Murillo revelou que "foi unha tempada tan rara que de momento non se falou con absolutamente ninguén". Desta forma non sentarán a planificar ata o final de liga, xa que "espero que cando se acabe algo se empezo co seguinte, e aquí non acabaramos nada".