VÍDEO.- Así festexaron o plantel e a afección do Pontevedra o ascenso a Primeira RFEF no céspede de Pasarón

A afección do Pontevedra Club de Fútbol celebrou ao grande o ascenso conseguido polo seu equipo este domingo tras empatar co Salamanca CF en Pasarón, por moito que sexa de momento un logro 'virtual' e non matemático.

En canto o colexiado sinalou o final do encontro, conscientes da derrota do Unión Adarve, os xogadores festexaron sen reparos lograr un obxectivo moi pelexado.

Unha invasión do terreo de xogo acabou movendo a festa ás entrañas de Pasarón, ao vestiario granate, pero media hora despois do final do encontro os heroes regresaron ao verde para cantar e saltar ao ritmo dunha inchada de Fondo Norte que seguía inmóbil e sen querer abandonar o estadio.

Cánticos, o capitán portando unha gran bandeira do Pontevedra e ata manteo a Charles, todo entre as habituais consignas dos seguidores e para goce de todos. Porque Pasarón era unha auténtica festa.