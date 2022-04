Golpe enriba da mesa do Pontevedra en Navalcarnero (0-2) para poñerse a un punto do liderado

Brais Abelenda celebra o 0-1 do Pontevedra en Navalcarnero © Mosrey Fotografía

O Pontevedra Club de Fútbol mete a directa aproveitando o tropezo do Unión Adarve (empate ante o Compostela) para colocarse a só un punto do liderado tras o seu triunfo este domingo no campo do terceiro clasificado, un Navalcarnero que chegaba como segundo mellor local do grupo pero que se viu superado pola pegada do visitante máis eficaz.

Os granates, vestidos co seu segundo equipamento, sabían o que estaba en xogo no Estadio Mariano González, e saltaron ao céspede co mono de traballo posto cun once inicial que só variou con respecto ao domingo anterior no lateral destro, coa entrada do canteirán Santi Figueroa en lugar dun tocado Diego Seoane.

O encontro comezou con respecto por parte de ambos os dous equipos, que se alternaban as posesións estudando como poder facer dano ao contrario, o que se traducía en poucas chegadas á área aínda que con sensación de estar a xogar a unha alta intensidade.

Así se chegou ao minuto 12 de xogo, e en pouco máis de 60 segundos o choque dinamitouse. Primeiro o cadro local reclamou un posible penalti de Churre sobre Fratelli, nunha incorporación do central madrileño, sen que o árbitro, ben posicionado, vise nada punible. Protestou o Navalcarnero e sen case tempo viuse por baixo no marcador. O xogo continuou cunha disputa na medular á que chegou con forza Samu Araújo conectando un envío longo e bombeado que se foi complicando polo vento, Dani Hernández mediu mal e aproveitando o erro apareceu Brais Abelenda pisando área para conectar unha volea precisa e bater a Aitor González. O Pontevedra exhibía pegada adiantándose na súa primeira ocasión.

15' | Golpea cedo o Pontevedra no Mariano González!



@CDANavalcarnero

@PontevedraCFSAD



Atopou cobertura @BraisAbelenda para chamar por novena vez esta tempada logo dese envío de @SamuelAraujo33



"Vaia pase sen querer", escóitase na bancada, pero así tamén vale! pic.twitter.com/Wt19RR6cmX — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) April 3, 2022

Tras o tanto os locais aumentaron a súa presión, angustiando por momentos a un equipo pontevedrés obrigado a replegar pero que o fixo sen conceder oportunidades e atento a calquera posibilidade de saír con velocidade.

Cacharrón seguía sen intervir cando se ía achegando o descanso, e o Pontevedra atopou a súa opción nunha gran combinación ao primeiro toque por banda dereita cara á incorporación de Santi Figueroa. O lateral centrou raso salvando a defensa milagrosamente cando Álex González tiña todo para marcar. Parecía que se librara o Navalcarnero, pero no saque de esquina o propio Álex apoiouse en curto con Yelko para centrar desde o pico da área, atopando o seu envío unha man de Marcos Mendes que o colexiado converteu en pena máxima.

De novo Brais Abelenda, esta vez desde os 11 metros, enviaba o coiro ao fondo de rede, polo centro da portería, poñendo un 0-2 que clarificaba moito o panorama xusto antes do paso polos vestiarios.

Tempo de lecer no Mariano González!



Marcha ao descanso o @PontevedraCFSAD coa vantaxe dos dous tantos de @BraisAbelenda ante o @CDANavalcarnero



Abelenda fixo o segundo de penalti por mans dentro da área logo do disparo de @Alexgm07 pic.twitter.com/miaXdTKG5R — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) April 3, 2022

O guión non cambiou no inicio do segundo acto, cun conxunto local obrigado a ir ao ataque mentres os de Ángel Rodríguez pechaban ocos coas súas liñas moi xuntas esperando que o reloxo fose correndo, sen descartar conseguir a sentenza. Estivo preto de feito no minuto 50 nunha incorporación de Samu Araújo polo costado zurdo cun centro desde a liña de fondo á que non chegou por centímetros en liña de gol Brais.

Cada vez o Pontevedra víase obrigado a defender co blouqe máis baixo, xerándose una certa sensación de perigo para os locais que non se chegaba a traducir con todo en ocasións. Tanto é así que ata o minuto 71 non chegou o primeiro disparo do Navalcarnero, e non foi entre paus xa que o chute coa zurda de Navarro marchou alto.

Os da Boa Vila tiraron de oficio para frear o ritmo de xogo nos minutos finais sen pasar excesivos e pechar o partido levando un importante botín, tres puntos no encontro, a priori, máis complicado dos que quedaban ata o final do campionato. Por diante quedan só seis finais máis, a distancia co terceiro ábrese a 6 puntos e só un sepáralle xa do ascenso directo, única meta que teñen en mente os granates.

CDA NAVALCARNERO (0): Aitor González, Meseguer, Dani Hernández (Álex Gil, min.80), David Uña, Luis Fratelli, Busi (Luis Lara, min.59), David Rodríguez, Sergio Navarro (Adrián Expósito, min.80), Miki Muñoz (Fran Pérez, min.59), Marcos Mendes, Raúl Beneit.

PONTEVEDRA CF (2): Cacharrón, Santi Figueroa, David Soto, Churre, Samu Araújo, Miguel Román, Yelko Pino (Romay, min.88), Alberto Rubio (Oier Calvillo, min.83), Álex González, Brais Abelenda (Javi Rey, min.83), Rufo (Charles, min.83).

Árbitro: Juan Manuel Gordillo Escamilla, auxiliado por Cerdán Gómez e Moreno Soler (Valencia). Amoestou a Marcos Mendes, David Uña, Meseguer, Fran Pérez e David Rodríguez no Navalcarnero e a Santi Figueroa e Alberto Rubio no Pontevedra.

Goles: 0-1 Brais Abelenda (min.14); 0-2 Brais, de penalti (min.40).

Incidencias: Partido da xornada 28 de liga no Grupo I da Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal Mariano González de Navalcarnero.