Ángel Rodríguez: "Tocaba ser equipo máis que nunca e fomos un equipo con maiúsculas"

Vitoria máis que importante a do Pontevedra CF este domingo ante o terceiro clasificado Navalcarnero. O cadro granate sumou tres puntos que lle permiten colocarse a tan só un punto do líder Unión Adarve e do posto de ascenso directo.

Tras o partido, como vén sendo habitual, o técnico do Pontevedra, Ángel Rodríguez, compareceu en rolda de prensa para encomiar o traballo de todo o equipo ante un "bo rival". "Viñamos coa mentalidade de sacar os tres puntos aquí e o plantexamento saíu á perfección, tocaba ser equipo máis que nunca e fomos un equipo con maiúsculas", destacou.

O único 'pero' que pon o adestrador ao duelo co Navalcarnero é que "non estivemos precisos no último pase" e aínda así "nos momentos nos que tivemos o balón fixémolo ben e defendemos os centros con solvencia", engadiu.

De feito, confía en que o equipo siga conseguindo bos resultados nas xornadas que quedan e cre que "sendo equipo temos moito gando e moito a gañar" pero para iso "debemos seguir traballando con humildade, sendo un equipo fiable e no que reman todos xuntos".

E é que este domingo nin o vento nin o terreo de herba artificial "que nos complica porque non estamos habituados" puido co Pontevedra, que se soubo "adaptar" e que "saíu enchufado" para ter posibilidades reais de "pelexar polo campionato e ascender directos".

Pola súa banda, o adestrador do Navalcarnero, Pablo Álvarez considerou que o gol temperán do cadro granate "fíxonos moito dano" aínda que o equipo "sóubose repoñer".

Cre, ademais, que os seus xogadores saíron na segunda metade "con alegría e tentando dar a volta ao resultado adverso" pero a "última toma de decisións" non foi boa. Aínda así destacou o traballo dos seus xogadores que "entraron moi ben" a un partido no que "non fomos inferiores".