O Pontevedra honra ao seu eterno capitán cunha épica remontada diante do líder (3-2)

Partido de liga entre o Pontevedra e o Unión Adarve en Pasarón © Cristina Saiz

Épica vitoria e sentida homenaxe do Pontevedra a unha das súas máis grandes lendas. A parroquia granate perdeu este domingo ao seu eterno capitán, ao que honrou cunha desas heroicas remontadas coas que Eduardo Dapena Lis, Cholo, contribuíu a labrar o mito do Hai que Roelo.

Os de Ángel Rodríguez conseguiron este domingo máis que tres puntos. Lograron reducir a distancia co líder, fixéronse co goal avarage ao igualar o particular e atesourar unha mellor diferenza entre goles marcados e encaixados que os madrileños e demostraron que posúen máis argumentos futbolísticos que o aínda líder do grupo para asaltar a primeira praza e o ascenso directo a Primeira RFEF.

Non foi unha misión sinxela. Desde o minuto un o Unión Adarve sementou de minas, en forma de continuas perda de tempo, cada un dos recunchos do céspede de Pasarón. Unha actitude que lle custou, de forma xusta, quedar cun xogador menos ao fío do descanso. Pero por se ese non fose un obstáculo suficiente, os visitantes fixeron gala do seu recoñecido estilo defensivo. Unha racanería que tivo dobre premio, en forma de dous goles cos que se puxeron ata en dúas ocasións por diante no marcador.

Pero o Pontevedra non desesperou, nin renunciou ao seu estilo, nin lle entrou a ansiedade de partidos pasados. Fixo valer a súa superioridade numérica e a calidade dos seus homes de ataque para voltear o marcador no segundo tempo. Iso si, foi incapaz de sentenciar e os nervios dos minutos finais a punto estiveron de xogarlle unha nova mala pasada.

Comezou o partido cun susto que enmudeceu Pasarón. Nunha disputa polo balón pola banda dereita, Ramos desequilibrouse e golpeouse fortemente coa cabeza contra os valos publicitarios do lateral de Preferencia. Afortunadamente todo quedou nun susto e ambos os equipos renovaron o xogo con normalidade.

E pouco tardou o Pontevedra en darlle outro susto á parroquia visitante. Foi Rufo o que controlou de costas para ceder o balón a Álex González, que armou un potente disparo que se estrelou no traveseiro da portería de Dani Simón.

Tiñan os de Ángel Rodríguez que demostrar que son dignos candidatos ao liderado do grupo e saíron en tromba contra a meta visitante. Despois do seu perigoso lanzamento, o capitán granate tivo outra opción para adiantar aos locais antes do primeiro cuarto de hora de xogo, pero tras recibir de Rufo, foi incapaz de atopar oco para tirar.

Nunha clara declaración de intencións mandou o Unión Adarve o seu primeiro aviso. Miguel Román equivocouse nun arriscado pase entre liñas, a zaga visitante cortou o esférico e conectou á carreira con Montejo, que esta vez, moi vixiado tanto por Soto como por Seoane, non puido xerar perigo.

Mentres tanto, os granates seguían ao seu. Nunha chegada esta vez por banda dereita,Seoane centrou ao corazón da área onde emerxeu a cabeza de Rufo para rematar un balón centrado que Simón despexou con apuros a córner.

Víanse os líderes superados e trataron de durmir o partido a base de perdas de tempo. Advertiu o colexiado ao porteiro antes do minuto vinte e aínda así os madrileños seguiron retardando o xogo cada vez que o balón excedía os límites do terreo de xogo.

Nesta tesitura, o Pontevedra non puido xerar perigo ata pasada a media hora de xogo cando un potente centro raso de Álex González chegoulle a Brais, que meteu a punteira, pero Simón logrou atallar sen grandes dificultades.

Parecía que os granates tiñan o encontro dominado, pero nunha xogada illada o castelo de naipes derrubouse. Sacou Cacharrón, Rufo prolongou, pero Mayorga despexou. O balón gañoullo Montejo a Soto na pugna aérea e Porteiro fixo o propio con Churre á carreira para plantarse só diante do cérbero local, ao que bateu cun disparo potente pegado ao pau esquerdo da portería de fondo norte.

Non baixou os brazos o Pontevedra porque a afección tratou de levantar os ánimos a base de cánticos. E Brais foi o que puido restablecer as táboas antes do descanso. Primeiro cunha volea centrada que Simón puido deter e, na última acción do primeiro tempo, unha parede entre Abelenda e González acabou cun disparo do dianteiro por encima do traveseiro.

Antes desta última ocasión quedou o Unión Adarve cun xogador menos porque Maganto, que vira amarela no minuto 10 por unha falta, viu a segunda amoestación ao fío do descanso por, como xa fixeran anteriormente os seus compañeiros, desprazar o balón unha vez que xa saíra do campo.

Tras o paso por vestiarios, Ángel Rodríguez moveu o banco para ir ao ataque. Charles entrou en lugar de Samu Araújo e Álex González pasou ao lateral. E os efectos tardaron só cinco minutos en notarse.

Álex González pelexou un centro pasado ao segundo pau para roubarlle a carteira ao defensor e poñer un centro ao corazón da área que rematou Charles por partida dobre. O primeiro cabezazo, de socato, desbaratouno Simón; o segundo, bloqueouno a defensa visitante. Pero o balón quedou morto na área pequena, onde apareceu Rufo para fusilar e poñer o empate no marcador.

Sen tempo para festexar, o guion do partido volveu virar. Tras unha falta lateral botada polo Adarve, Cacharrón saíu en falso a despexar de puños, rozou o balón pero tocou tamén a Mayorga coas súas luvas e o árbitro decretou un máis que dudoso penalti e amoestou ao gardameta local e a Yelko por protestar. Desde os once metros, Calleja volveu poñer aos madrileños en vantaxe.

Non se desesperou o Pontevedra, que seguiu movendo o balón con velocidade de lado a lado e presionando con agresividade. Antes de obrar a remontada, advertiu Charles cun cabezazo a centro de Seoane ao segundo pau que salío fóra por centímetros.

Non fallou na xogada seguinte. Brais puxo desde a esquerda un envelenado centro ao bordo da área pequena e alí apareceu a bota de Charles para volver igualar a contenda.

Non tivo tempo o Adarve para asimilar o golpe porque tres minutos despois, noutro centro desde a esquerda, esta vez obra de Álex González, atopou a perna de Yelko Pino no punto de penalti para colocar o balón lonxe do alcance de Simón e provocar o delirio nas bancadas de Pasarón.

Co marcador en contra, o Adarve tivo que renunciar á súa esaxerada actitude defensiva para tratar de sumar algún punto. Mentres que o Pontevedra trataba de liquidar a papeleta á contra.

Non chegou o tanto da tranquilidade e os granates tiveron que sufrir ata o final. Esta vez si soubo facelo e plantou cara con oficio ás desesperadas acometidas do líder, que mordeu o po en Pasarón e volve sentir o alento granate ás súas costas.

PONTEVEDRA CF (3): Cacharrón, Seoane, Churre, David Soto, Samu Araújo; Miguel Román, Yelko Pino(Javi Rey, min. 84), Alberto Rubio (Oier Calvillo, min. 80), Álex González (Martín Diz, min. 89); Brais Abelenda (Romay, min. 89), Rufo

UNIÓN ADARVE (2): Dani Simón; Gallardo, Mayorga (Nouman, min 77), Ramos, Salama, Tellechea, Cruz (Miñambres, min 77), Maganto, Calleja (Andrei, min 77), Montejo (Cidoncha, min 61), Portero (Albur, min 56)

Árbitro: Holgueras Castellanos, auxiliado nas bandas por Iglesias Herrera e Delbosque García (Castela e León), amonestou a Cacharrón, Churre, Alberto Rubio e Yelko Pino por parte do Pontevedra e a Gallardo, Calleja e Montejo, polo Unión Adarve. Expulsou por doble amoestación a Maganto no minuto 45.

Goles: 0-1, min 35, Portero. 1-1, min 51, Rufo. 1-2, min 59, Calleja. 2-2 min 64, Charles. 3-2, min 69, Yelko Pino

Incidencias: Partido correspondiente á vixésimo séptima xornada de liga no Grupo I da Segunda RFEF disputado no Estadio de Pasarón diante duns 2.500 espectadores.