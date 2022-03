Santa María acollerá o vindeiro luns 4 de abril un funeral na memoria de Cholo

Os pontevedreses terán unha última oportunidade de despedirse do gran capitán e símbolo do 'Hai que Roelo', Eduardo Dapena Lis 'Cholo', falecido o pasado domingo 27 de marzo aos 88 anos de idade.

Segundo confirmou a familia do ex-futbolista e presidente de honra do Pontevedra Club de Fútbol, a Real Basílica de Santa María a Maior acollerá un funeral na súa memoria o vindeiro luns 4 de abril.

A misa terá lugar a partir das 20.00 horas da tarde.

O falecemento de Cholo provocou unha catarata de reaccións e homenaxes, desde o vivido no Estadio Municipal de Pasarón por parte do equipo dos seus amores pasando polas palabras do alcalde da cidade, a presidenta do Pontevedra ou a Xunta de Galicia destacando o "gran legado" que deixou tras el.