Pontevedra chora a perda de Cholo: "Todos sentímonos orgullosos de el"

O falecemento de Eduardo Dapena Lis, coñecido popularmente como 'Cholo', sentiuse en toda a cidade. A perda do eterno capitán do Pontevedra CF, o gran referente da época máis gloriosa do club, deixa un oco imposible de borrar no corazón dos pontevedreses.

En nome de toda a cidade, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, quixo despedir a un home "do que todos os pontevedreses sentimos orgullosos".

"Foi un referente deportivo para todos nós", sinalou Fernández Lores, que destacou especialmente que era unha persoa "moi cariñosa" que, ata que a enfermidade llo impediu, non deixou de acudir a Pasarón para apoiar ao equipo da súa vida.

Con el á fronte do equipo, o Pontevedra "viviu as súas épocas máis gloriosas", segundo o rexedor, que aspira a que "haxa máis xente como el" para que o club repita xestas históricas.

Tras coñecerse a noticia da morte de 'Cholo', o Pontevedra Club de Fútbol quixo resaltar, a través das súas redes sociais, que "o seu legado de humildade, valores, entrega e granatismo acompañarannos sempre".

La familia del Pontevedra CF lamenta comunicar el fallecimiento de Eduardo Dapena Lis, 'Cholo', capitán del Hai Que Roelo y actual Presidente de Honor del club. Su legado de humildad, valores, entrega y granatismo nos acompañarán siempre. DEP, Gran Capitán. pic.twitter.com/nPCBpm65d8 — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) March 27, 2022



Desde primeira hora deste domingo, foron moitos os afeccionados que quixeron mostrar o seu pesar pola morte do que, desde 2011, era o presidente de honra do club. As mostras de condolencias á familia foron constantes.

A Xunta de Galicia tamén se sumou a este pesar e subliñou que o "gran legado" persoal e deportivo de Cholo "permanecerá sempre ligado á vila de Pontevedra e ao equipo granate", segundo afirmou o secretario xeral para o deporte, José Ramón Lete Lasa.

"Historias de pioneiros como Cholo son as que precisan os nosos pequenos e pequenas para que cada vez haxa máis nenos que queiran imitar os pasos das grandes iconas de Galicia", apuntou o dirixente autonómico.