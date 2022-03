Saída "alcanzable" para o Poio Pescamar e derbi de altura para Marín Futsal

Partido entre Poio Pescamar e Marín Futsal na Seca © Cristina Saiz

A máxima competición do fútbol sala feminino regresa esta fin de semana tras unha semana de parón pola disputa da Copa da Raíña.

O Poio Pescamar, desexoso por resarcirse da súa eliminación, visitará ao penúltimo clasificado: o Atlético Torcal. Mentres que o Marín Futsal terá que esforzarse ao máximo para romper a súa mala serie en casa contra o Ourense Envialia.

O cadro conserveiro se médira ao conxunto malagueño a partir das 18.30 horas do sábado. As de Manu Cossío parten co cartel de favoritas, tanto pola calidade dos seus xogadores como polos malos resultados das locais no seu pavillón: só foron capaces de conseguir dous empates.

Pola súa banda, o Marín Futsal recibe na Raña a partir das 17 horas ao Ourense Envialia, aspirante a meterse en postos de playoff polo título.

Con cinco puntos de vantaxe sobre o descenso, as de Raúl Jiménez precisan máis o triunfo por recuperar as boas sensacións de xornadas pasadas que por fuxir da zona de perigo.