Sólido triunfo do Poio Pescamar ante un Atlético Torcal estrelado ante o muro Caridad (0-3)

O Poio Pescamar reencontrouse coa vitoria esta fin de semana despois do tropezo inesperado contra o Sala Zaragoza nos oitavos de final da Copa da Raíña. O conxunto conserveiro noqueó cos goles de Ana Rivera, Irene e Luísa Mayara a un Atlético Torcal incapaz de bater a Caridad.

Adiantáronse as vermellas nada máis comezar o encontro cun gol de Ana Rivera. Aos 30 segundos, a xogadora visitante revolveuse na área co esférico e o enchufó na portería de Valeria para anotar o 0-1.

Co marcador a favor, o Poio relaxouse aínda que sen deixar xerar perigo ás malagueñas, salvadas por unha Eva que interviña para evitar o gol de Luísa Mayara.

Con todo, cando tentou apertar o Atlético Torcal cunha ocasión de Alves, chegou o segundo tanto do partido pero para as visitantes, cun remate ao segundo pau de Irene previa asistencia de Ana Rivera desde o á esquerda.

Tamén o tentou Dani Sousa, aproveitando os espazos que deixaba en defensa o rival, mentres as locais optaban por apertar o acelerador ao final do primeiro acto, sen contar que baixo paus estaría unha gran Caridad que desbarataba os achegamentos do rival.

Despois do paso polos vestiarios presionou con intensidade o Atlético Torcal en busca dun gol que as metese no partido, pero volvía aparecer a gardameta rojilla para evitalo.

Acariñou Alves aos 29 minutos o gol nun potente disparo cruzado e, tras un tempo morto, Eva enviaba un remate ao pau nunha veloz contra.

Optou polo xogo de cinco o conxunto malagueño, á desesperada, tendo Tais a opción de abrir a lata, pero aí estaba Caridad, intervindo unha vez máis para ser un ferrollo na súa portería. Xa sobre a bucina e desde campo propio, Luísa Mayara enchufaba o esférico no interior das mayas da portería rival para certificar un novo triunfo en liga.

ATLÉTICO TORCAL (0): Valeria; Ale, Eva, Cesi e Tais (quinteto inicial). Tamén xogaron, Carmen, Nuria, Raquel, Anita Mayoral e Pam.

POIO PESCAMAR (3): Caridad; Dani Sousa, Luci Gómez, Irene García e Ana Rivera (cinco inicial). Tamén xogaron, Anna Escribano, Luisa Mayara, Julia Dupuy, Martita e Agostina Chiesa.

Goles: 0-1, min. 1 Ana Rivera. 0-2, min. 12 Irene. 0-3, min. 40 Luísa Mayara

Incidencias: Gualdajaire. Colexiados, José Eugenio Quintero Carrión e Alberto Ugarte Ruiz. Amoestaron a Tais Alves no At. Torcal.