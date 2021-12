O Poio Pescamar despide o ano con remontada e goleada ao Penya Esplugues (1-5)

O Poio Pescamar poderá comer o turrón tranquilo este Nadal. O equipo vermello goleou ao Penya Esplugues despois de remontar e obrar unha segunda parte soberbia na que foi claro dominador.

Conscientes da importancia de sumar na súa visita a terras catalás saltaron as xogadoras conserveiras ao terreo de xogo, facéndose coa batuta do duelo con ocasións a media distancia que Raquel liquidaba sen problemas.

Foi cando se alcanzaba a medianía do primeiro acto cando o Poio rozou o gol con senllos disparos de Jane e Anna á saída dunha falta indirecta. Acto seguido tamén o tentou Dani Sousa desde fóra da área.

Con todo, cando mellor estaban a facelo as vermellas, adiantouse o Penya Esplugyes. Aos 16 de xogo, Anna Escribano tentou desviar un córner botado Cèlia Catà coa mala fortuna de que se coou na portería de Caridad.

Co marcador en contra, Manu Cossío decidiu parar o tempo e reorganizar as ideas das súas xogadoras, que aplicaron unha marcha máis ao seu xogo para buscar un empate que tardou dous minutos en chegar. Esta vez Luci non perdoou tras aproveitar un rexeite na área e así devolver a igualada coa que se alcanzou o descanso.

Despois do intermedio todo cambiou. O Poio Pescamar saíu a por todas e da man de Ana Rivera colocouse por diante no luminoso. E non de calquera forma, senón cun golazo que enchufó na escuadra da portería defendida por Raquel tras unha brillante xogada persoal.

Foi a gardameta local a que empezou a cobrar protagonismo a partir dese momento, intervindo como boamente podía para salvar unha transición que finalizou Jane e, pouco despois, atallando un disparo de Ana Rivera tras xogada de Luci.

Tentou recobrar forzas o conxunto catalán, pero o asiduo rojillo cobraba cada vez máis forza. Así, cando se chegaba á medianía do segundo período, Jane resolveu dentro da área un pase maxistral de Dani Sousa desde metade da cancha.

Sen tempo para que o Penya recuperásese, Jane devolveu o golpe anotando o 1-4 que deixaba practicamente sentenciado o duelo a favor do Poio Pescamar.

Con todo perdido, as catalás optaron polo xogo de cinco en busca dunha reacción, pero un erro na circulación aproveitouno Ana Rivera para superar a Raquel nun man a man e con el poñer o broche de ouro a un partido que se atragoouse.

PENYA ESPLUGUES (1): Raquel; Cèlia Catà, Collado, Laia Beltrán e Martita (quinteto inicial). Tamén xogaron, Aitana Olaso, Pilar Ribes, Ruth Aurín, Belén Adestra, Laia Haro e Martita.

POIO PESCAMAR (5): Caridad; Luci Gómez, Dani Sousa, Ana Rivera e Irene García (cinco inicial). Tamén xogaron, Anna Escribano, Julia Dupuy, Luisa Mayara, Jane, Luisa Mayara e Agostina Chiesa.

Goles: 1-0, min. 15 Anna Escribano (propia porta). 1-1, min. 19 Luci. 1-2, min. 22 Ana Rivera. 1-3, min. 28 Jane. 1-4, min. 31 Jane. 1-5, min. 32 Ana Rivera

Incidencias: Lles Moreres. Colexiados, García Sánchez e Pasamontes Remisa. Sen amoestacións.