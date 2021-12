O Poio Pescamar toma vantaxe na ida da semifinal da Copa Galicia (1-2)

O fútbol sala galego despediu esta tarde o ano 2021 coa disputa da ida das semifinais da Copa Galicia do fútbol sala feminino cun dobre partido no pavillón ourensán de Os Remedios que enfrontou, por unha banda, ao Cidade de As Burgas co Poio Pescamar e, por outro, ao Ourense Envialia co Burela.

Ás 18.30 horas botou a rodar o balón da primeira semifinal cunha exhibición de intensidade defensiva por parte de ambos os equipos que fixo que as oportunidades de gol atrasásense. Con todo, foron as de Manu Cossío as que lograron golpear primeiro a falta de 6 minutos para o descanso.

Con todo, a alegría no bando rojillo durou pouco. Unha xogada, exactamente. Nada máis poñer o balón en xogo, Lucía Nespereira restablecía a igualada no marcador coa que se chegou ao descanso.

Tras o paso por vestiarios, o traballo defensivo de ambas as escuadras seguiu marcando o rumbo do partido. As defensas impoñíanse aos ataques ata que o cansazo comezou a facer efecto. Unha circunstancia da que soubo sacar proveito o equipo conserveiro para adiantarse a falta de catro minutos para o final. Esta vez souberon administrar a súa vantaxe e regresar a Poio cunha vantaxe que pode valer o pase á gran final. Aínda que para sabelo haberá que esperar ata o mes de abril.