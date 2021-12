Marín Futsal e Poio Pescamar queren despedir o ano con bo sabor de boca

Marín Futsal e Poio Pescamar afrontarán esta fin de semana a que será a última xornada do ano.

Na casa xoga o equipo adestrado por Raúl Jiménez, que se citará este sábado na Raña (17:00 horas) ante o recentemente ascendido Atlético Torcal, penúltimo clasificado con cinco puntos.

As marinenses afrontan a cita, marcada en vermello polo técnico, "coas mellores perspectivas" xa que conseguir un triunfo supoñería colocarse con 19 puntos antes de que termine a primeira volta, o que sería "un baremo impresionante e un colchón máis que apreciable para o 2022".

Así mesmo, Café, máxima anotadora do equipo, asegura que o partido "vai ser moi complicado, é un equipo que xoga moi ben e que ten xogadoras novas con moita calidade e atrevidas".

Raúl Jiménez poderá contar con Silvia Aguete e Antía como porteiras, Ceci, Café, Pau, Lu, Maria León, Mar Fernández, Gaby, Daniele Fleitas, Adriana e Inés Mayan.

O cadro conserveiro, en cambio, desprazarase a Llobregat para enfrontarse o sábado ao Penya Esplugues (16:00 horas), antepenúltimo clasificado con nove puntos no seu marcador.

O Poio Pescamar (sétimo clasificado con 15 puntos), buscará reencontrarse coa vitoria despois de caer na casa no derbi contra o Ourense Envialia, polo que un triunfo sería vital para recuperar o ánimo para a volta do parón do Nadal.