O Marín Futsal pon o broche de ouro ao 2021 noqueando o Atlético Torcal (6-1)

Partido de liga na Raña entre Marín Futsal e Atlético Torcal © Cristina Saiz

O Marín Futsal puxo o broche de ouro a un ano inesquecible con goleada na Raña ante o Atlético Torcal.

Desde o bocinazo inicial dominou o conxunto marinense, mentres o Torcal aguantaba como podía os achegamentos perigosos do rival. Ceci e Café tentábano desde media distancia, sendo esta última a que adiantou ao seu equipo aos seis de xogo. Ceci, desde á esquerda, enviou un centro á pichichi local que sen problemas enviou á rede.

Co marcador en contra deu un paso adiante o equipo malagueño, que conseguía equilibrar por momentos o duelo e obrigaba a Silvia Aguete a intervir pero sen maior problema. A que si que tivo que aparecer foi Nuria, salvando sobre a liña unha dobre ocasión de Ceci no tramo final do duelo.

Despois do paso polos vestiarios, o Marín saíu como un revulsivo ante o xogo de cinco dun Torcal que se viu condenado nada máis comezar o segundo período. Aínda que tiveron as malagueñas unha clara ocasión de gol, unha mala saída de balón foi aproveitada por María León, que non perdoou e anotou o 2-0. Pouco despois, Pau facía o propio facéndose cun balón rexeitado tras o seu propio disparo para endosar o terceiro gol.

Cando máis fose estaba o conxunto visitante, que regresara ao xogo de catro, foi cando se reduciron distancias. Tere colleu un centro chute afastado de Eva á saída dun saque de banda e anotou o tanto da honra para o seu equipo.

Pero na área contraria seguían chegando ocasións para un Marín incansable que tiña en Ceci e Café dúas máquinas de facer goles. Así, nunha rápida contra, a primeira avanzou polo á dereita e cedeu ao corazón da área a Café para que enviase á rede da porteira andaluza.

Co partido xa perdido, o Torcal optou de novo polo xogo de cinco. Esta vez foi Silvia Aguete a que, desde campo propio, deixaba máis que noqueado a un Torcal que o tentou de mil maneiras e con ningunha deu coa tecla.

Encarrilada a vitoria, Café sentenciou cunha delicatesen de vaselina que foi o terceiro tanto na súa conta particular e sexto para o Marín.

MARÍN FS (6): Silvia Aguete; María León, Café, Ceci e Pau (quinteto inicial). Tamén xogaron, Gaby, Lu, Adriana, Dani Fleitas, Mar

ATLÉTICO TORCAL (1): Valeria; Ceci, Eva González, Carmen e Nuria (quinteto inicial). Tamén xogaron, Ana Mayoral, Ana Rueda, María Teresa e Raquel.

Goles: 1-0, min. 6 Café. 2-0, min. 21 María León. 3-0, min. 23 Pau. 3-1, min. 28 Tere. 4-1, min. 32 Café. 5-1, min. 37 Silvia. 6-1, min. 40 Café.

Incidencias: A Raña. Colexiados, Crespo Pardo e Vilas López. Amoestaron a Eva González, Ceci e expulsaron ao delegado do Atlético Torcal (23')