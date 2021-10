Trepidante final de tempada para Saleta Castro, coa Titan Desert e o Mundial de Tríatlon Cros

Lonxe de pensar en pechar a tempada tras o seu bo resultado, oitavo posto, no Campionato do Mundo de Tríatlon de Longa Distancia en Almere, Saleta Castro ten por diante un trepidante final de ano.

"Estas semanas no canto de descansar e pechar tempada están a ser de plan libre, facendo as probas que máis apetecen", recoñeceu a pontevedresa nas súas redes sociais.

Con esa mentalidade presentouse na liña de saída do Tricanet, un tríatlon en distancia olímpica sen drafting no que conseguiu o primeiro lugar a pasada fin de semana, e tamén competiu recentemente no Campionato de Europa de Tríatlon Cros nos Dolomitas italianos, nunha carreira que endurecida polo mal tempo concluíu no posto 16.

Iso en canto ao pasado recente, porque no horizonte aparece unha das probas máis duras do panorama deportivo internacional, a Titan Desert de ciclismo BTT.

Saleta estreouse o pasado ano neste peculiar evento deportivo, celebrado en Almería debido á pandemia, chegando a subir ao podio na súa categoría, con todo nesta ocasión o resto está en que a carreira volve á súa orixe, en Marrocos, con seis etapas por deserto e montañas en condicións extremas entre o domingo 10 e o venres 15 de outubro.

Tras esa cita aínda restará un reto de altura, co Campionato do Mundo de Tríatlon Cros que se celebrará no Anillo de Extremadura o próximo 30 de outubro e no que figura na lista de saída xunto a outras dez triatletas de España, México, Francia, Países Baixos, Italia, República Checa e Austria.

Todo un esforzo extra para a pontevedresa, que agradeceu ao seu novo adestrador, o tamén triatleta Víctor Arroyo, o "apoio e facer flexibles os adestramentos neste momento da tempada".