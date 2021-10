A Copa de España C1 de Ciclocrós de Pontevedra, unha cita que "abre as portas" para organizar o Europeo

Presentación no Concello de Pontevedra da proba de Copa España de ciclocrós de categoría internacional C1 © Mónica Patxot Presentación no Concello de Pontevedra da proba de Copa España de ciclocrós de categoría internacional C1 © Mónica Patxot

A Illa das Esculturas acollerá o vindeiro sábado 9 de outubro a primeira proba puntuable da tempada na Copa de España de ciclocrós, unha cita ademais de categoría internacional C1 que contará con "deportistas que están no top-20 mundial", asegurou na súa presentación o presidente da Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz.

Trátase dunha das tres únicas carreiras en España de semellante nivel, supoñendo o último requisito que debía cumprir Pontevedra antes de poder aspirar a organizar o Campionato de Europa da especialidade, para a que presentou candidatura oficial pensando nos anos 2023 e 2024.

"É unha proba importante por moitas cousas, pero sobre todo porque nos abre as portas para poder organizar o Europeo", insistiu o concelleiro de Deportes, Tino Fernández.

Neste sentido "hai que ver aínda o resto de candidaturas, pero a única en firme é a nosa", engadiu pola súa banda o dirixente federativo confiando nas posibilidades da Boa Vila tras un longo camiño iniciado hai uns anos no que se foron queimando etapas coa organización de carreiras de Copa España ou dúas edicións do Nacional.

En canto á competición internacional C-1, disputarase nun circuíto de 3.200 metros "rápido e moi vistoso", explicou o director técnico da proba, José Alberto do Río, nun espazo como a Illa das Esculturas que "é un lugar excepcional para facer unha proba de ciclocrós".

A competición contará coa presenza de ao redor de medio milleiro de ciclistas, con presenza de corredores de sete países entre os que destacan o campión nacional Felipe Orts ou o neerlandés David Van der Poel, irmán do campión mundial e unha das grandes figuras do ciclismo internacional.

A actividade do Gran Premio Ciudad de Pontevedra de Ciclocrós dará comezo ás 10.00 horas do sábado coa carreira júnior masculina, á que seguirán próbalas elite e sub 23 feminina ás 11.30 horas e a elite e sub-23 masculina ás 12.30 horas.

Como complemento á súa celebración, o domingo día 10 Marín tomará a substitución co Xaxán CX Internacional, de categoría C2.