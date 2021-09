Bronce para as pontevedresas Claudia Couto e Lucía Graña no Mundial júnior de piragüismo sprint

Claudia Couto e Lucía Graña no Mundial júnior de piragüismo sprint © Federación Galega de Piragüismo

Novo éxito para as padeeiras da Escola de Piragüismo Ciudad de Pontevedra. Dúas das súas integrantes, Claudia Couto e Lucía Graña, lograron a medalla de bronce na final de C2 200 metros no Mundial júnior de piragüismo sprint que se está disputando en Portugal.

As pontevedresas quedaron a tan só 520 milésimas do ouro, que foi para as húngaras Agnes Kiss e Zsofia Csorba cun tempo de 45.15. A prata foi para as rusas Sofia Shtil e Elizaveta Vypriazhkina.

Esta medalla é a primeira para a delegación galega desprazada a terras portuguesas, onde está a realizar unha notable actuación nas finais disputadas ata o de agora.

Así, Claudia Couto foi novena na final individual de C1 500 metros, mentres que Diego Domínguez (Breogán do Grove) acabou sétimo na final de C1 1.000 metros.

A parella formada polo pontevedrés David Bautista (EP Ciudad de Pontevedra) e Yoel Becerra (Real Club Naútico Rodeira), pola súa banda, terminou en quinto lugar na final de C2 500 metros.

Na categoría sub 23, Manuel Fontán (Náutico O Muiño) e Martín Jácome (EP Ciudad de Pontevedra) quedaron ás portas das medallas tras ser cuartos na final de C2 500 metros, conseguindo así un meritorio cuarto posto.

María Pérez (Náutico O Muíño) e María de la Peña (EP Ciudad de Pontevedra) foron sétimas na final feminina da mesma distancia.

Ademais, na proba de K2 500 metros o lucense Xoel García, que competía xunto ao murciano Lázaro López, foi quinto.

Varias finais B tamén tiveron presenza galega. Irene Lata (Ría de Betanzos) foi sétima na de K1 500 sub23, Noel Domínguez (Breogán do Grove) gañou a de C1 1.000 sub 23 e Iván Fernández (Ría de Betanzos) foi segundo na de K1 200 metros.