Aprazada por falta de vento a Medal Race de Támara Echegoyen no 49er FX

Tensa espera para Támara Echegoyen, que tiña previsto afrontar este luns a decisiva Medal Race na clase 49er FX de vela.

A falta de vendo na baía de Ensohima provocou a cancelación da xornada, coas primeiras finais entre as que se atopaba a que debía disputar a pontevedresa e xunto á balear Paula Barceló.

Ante estas condicións a organización de Tokyo 2020 pospuxo 24 horas as regatas, que se disputarán o martes 3 de agosto xunto ás finais previstas das clases Finn e Nacra 17, con inicio ás 7.33 horas da mañá en España.

Cabe lembrar que Támara Echegoyen e Paula Barceló chegan á proba decisiva na cuarta posición provisional con 78 puntos, a cinco do bronce provisional das alemás Tina Lutz e Susan Beucke (73), mentres que o segundo posto ocúpano as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz (71 puntos) e o liderado é das actuais campioas olímpicas, as brasileiras Maritine Grael e Kahena Kunze (70 puntos).

A pesar das diferenzas todo está aínda por decidir nunha Medal Race que puntúa dobre e na que calquera erro pode resultar decisivo.