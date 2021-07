Accidentado debut de Támara Echegoyen e Paula Barceló nos Xogos, cun oitavo posto provisional

O campo de regatas de Enoshima foi escenario este martes da estrea de Támara Echegoyen nos Xogos Olímpicos de Tokyo, cita na que aspira a todo na clase 49er FX.

A regatista pontevedresa e a súa compañeira Paula Barceló demostraron na primeira xornada ser unha das tripulacións a seguir, non en balde son campioas do mundo, pero tras un esperanzador inicio víronse penalizadas nas dúas seguintes mangas para finalizar o seu primeiro día na oitava posición provisional.

Echegoyen e Betanzos asinaron o segundo posto na primeira regata da xornada, tras as británicas Charlotte Dobson e Saskia Tidey, demostrando a súa capacidade. Con todo na segunda das mangas cando pelexaban pola cabeza sufriron un envorco que lastrou o seu resultado. A pesar diso e de caer á auga, foron capaces de remontar ata a décima praza da regata.

Ese resultado colocábaas no cuarto posto da xeral a falta da última proba do día. O que non esperaba o equipo galego-balear era verse descualificadas da mesma por un fóra de liña, resultado que se converteu automaticamente no seu descarte relegándoas ao citado oitavo lugar.

O debut olímpico de Támara Echegoyen, ouro en Londres 2012 e cuarta en Río 2016, foi por tanto de máis a menos, aínda que o positivo é ter demostrado a súa competitividade cando aínda restan nove mangas por diante antes da decisiva Medal Race.

A competición olímpica do 49er FX está a ser dominada polo momento por Charlotte Dobson e Saskia Tidey, coas estadounidenses Stephanie Roble e Maggie Shea na segunda posición e as brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze na terceira.