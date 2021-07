O Pontevedra cita a 25 futbolistas para iniciar a pretempada

O Pontevedra Club de Fútbol deu a coñecer este domingo a lista de xogadores convocados para empezar esta semana a pretemporada. Segundo confirmou o técnico granate, Ángel Rodríguez, "nuestro día a día va a ser en Pasarón, y luego entre Xeve y A Xunqueira nos moveremos".

A lista fórmana Santi Figueroa, Javi Pacheco, Rufo, Javi Rey, Arnosi, Pablo López, Samu, Martín Diz, Cacharón, Taracido, Álex González, Joel Rodríguez, Jacobo López, Fabio Grajales, Valentín, Iñaki, Diego Seoane, David Soto, Churre, Brais, Charles, Romay, Calvillo, Álvaro Cortés e Alberto Rubio.

A entidade granate informou, ademais, que os xogadores estarán citados para primeira hora do luns para facer os test covid e minimizar o risco de contagios e extremarán as precaucións sanitarias ao longo da pretemporada tal como anunciou o director deportivo, Toni Otero, na rolda de prensa do venres.

Estes 25 xogadores poñeranse ao choio desde o luns para preparar a pretemporada para a que xa se confirmaron tres encontros.

A estrea será o 1 de agosto contra o Estradense na Estrada (20:00 horas); no segundo enfrontaranse ao Alondras na eliminatoria de Copa Federación, que disputarán o sábado 7 de agosto no Morrazo (19:30 horas) e, o último, será o Trofeo Cidade de Pontevedra contra o Racing de Ferrol en Pasarón o 8 de agosto (19:00 horas).