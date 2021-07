Luismi regresa ao Pontevedra como analista do primeiro equipo e adestrador do filial

Case dous anos despois, Luismi regresa ao Pontevedra. O ex adestrador granate incorporouse ao novo proxecto do club. Traballará como analista para o primeiro equipo e, ademais, tamén collerá as rendas do equipo filial na Preferente Galicia.

Así o confirmou o Pontevedra, que sinala que será un reforzo de luxo para a área técnica do equipo, liderada por Ángel Rodríguez, adestrador do primeiro persoal.

O club destaca a experiencia de Luismi, perfil que coñece á perfección a casa granate, como un valioso apoio para o novo técnico granate, co que xa comezou a traballar para preparar a nova tempada.

En declaracións facilitadas polo Pontevedra, Luismi asegura que a decisión de regresar ao club tomouna porque "me atrae o novo proxecto".

Considera que "volver á que consideras que é a túa casa sempre é ilusionante" e engade que "se me chama o Pontevedra non podo dicir que non". O técnico destaca que volve "coa mesma ilusión" coa que veu cando se fixo cargo do banco do primeiro equipo.

Ángel Rodríguez, explicou Luismi, "ten as ideas moi claras do que quere" e, entre todos, "imos tentar que esa idea que el trae chegue e cale nos futbolistas para que consigan o 100% do rendemento, porque vai ser necesario cada domingo".

O seu traballo como analista servirá para "darlle todas as ferramentas a Ángel para que forme un grupo de traballo forte e que chegue todo o máis masticado posible ao xogador, para que só teña que centrarse no seu traballo no campo".

Con respecto ao filial, o seu novo responsable asegura que o club está confeccionado un plantel competitivo, non só pensando nun posible ascenso, senón tamén para que os futbolistas consigan render ao 100% "por se nun momento dado teñen que subir".