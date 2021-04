Caridad salva o Poio Pescamar, que sofre para vencer o Alcorcón (2-3)

Vitoria de ouro a lograda polo Poio Pescamar na súa visita ao Alcorcón este sábado. O conxunto conserveiro tivo que sufrir as continuas chegadas do equipo madrileño, que se topou en innumerables ocasións por unha Caridad García inmensa baixo paus que salvou ás súas dunha goleada.

Á primeira foi a vencida para as vermellas, que despois de sufrir os ataques de Alcorcón nos instantes iniciais de xogo, púxose por diante co gol do Luci. A coruñesa, aproveitou o dobre disparo desde a frontal da área para bater polo alto á gardameta local e adiantar ás conserveiras no minuto tres.

Non tardou en igualar o equipo local, con certa fortuna. Estela Cantero buscou a diagonal, pero o balón tocou en Irene, que o que desviou cara á súa propia portería, onde non puido chegar Caridad.

Seguiu crecendo a intensidade co paso dos minutos, con maior protagonismo defensivo e das gardametas, que impedían que o marcador se movese.

Volveu poñerse por diante o Poio Pescamar cunha xogada ensaiada no minuto 9. Clara sacou de banda cara a Luci, que realizou un perfecto disparo de primeiras que deu no traveseiro pero terminou coándose no interior da portería madrileña.

Co marcador a favor, as de Manu Cossío empezaron a gozar do xogo. E máis cando o Alcorcón cometeu a súa quinta falta cando aínda quedaban cinco minutos para o descanso e tiñan que evitar cometer a sexta que lle dese ás vermellas un lanzamento desde os dez metros.

Aguantaron as locais e aguantou o Poio, cunha Caridad baixo paus que evitou o gol rival para que as súas fósense ao intermedio con vantaxe no marcador.

Desapareceu o conxunto conserveiro despois do descanso, sufrindo coas continuas chegadas dun Alcorcón que buscaba no empate. Con todo, igual que pasou na primeira metade, o Poio Pescamar chegou unha vez a portería rival e ampliou a súa vantaxe. Ana Rivera realizou unha xogada por banda dereita, índose de toda rival que lle saíu ao seu paso e enviou o balón a matar a Irene para anotar o 1-3.

Caridad seguiu facendo innumerables intervencións para evitar o gol madrileño, que chegou a falta de cinco minutos para o final cando o Alcorcón puxera a Irene Samper como porteira xogadora. Coa superioridade numérica, Laura Oliva, en xogada trenzada con Pepa e Clau López poñía ao Poio Pescamar ao límite.

Aínda que o Alcorcón seguiuno tentando con disparos de media distancia, as vermellas mantivéronse firmes para conseguir unha valiosa vitoria que os mete de cheo entre os catro primeiros postos.

Alcorcón (2): Patri Arruti; Estela Cantero, Aída de Miguel, Irene Samper e Vane Sotelo (quinteto inicial). Tamén xogaron, Estela (segunda porteira), Ballesteros, Paula, Claudia López, Laura Oliva e Pepa.

Poio Pescamar (3): Caridad; Clara, Ana Rivera, Luci e Dani Sousa (cinco inicial). Tamén xogaron, Antía, Miriam, Chiesa, Irene e Dupuy.

Goles: 0-1, min. 2 Luci. 1-1, min. 5 Estela Cantero. 1-2, min. 9 Luci. 1-3, min. 23 Irene. 2-3, min. 36 Laura Oliva.

Incidencias: Pavillón Los Cantos. O colexiados Mayo López e Panadero Díaz-Concha amoestaron a Irene Samper no Alcorcón e Antía e Luci no Poio.