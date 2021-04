Manu Cossío, renovado como adestrador do Poio Pescamar por unha tempada máis

O Poio Pescamar aposta pola continuidade do seu proxecto deportivo apoiando a continuidade de Manu Cossío como adestrador do primeiro plantel.

O conxunto conserveiro anunciou este martes a renovación do seu técnico por unha tempada máis, co equipo inmerso na segunda fase da liga co obxectivo de meterse no play- off polo título.

Nin os resultados das últimas semanas, nas que acumula varias citas sen vencer, foron impedimento para seguir confiando nun proxecto que deu un paso á fronte nos últimos meses, pelexando sen complexos cos grandes do panorama nacional e quedando a só un paso de levantar títulos, con senllas finais na Copa da Raíña e a Supercopa.

"O club esta contento co seu traballo e quere apostar por unha continuidade e proxecto de presente e futuro", explica o presidente do Poio Pescamar, Juanjo García.

Manu Cossío cumprirá desta forma a súa segunda campaña consecutiva á fronte do equipo vermello, ao que chegou en pleno confinamento hai xusto un ano para substituír a Raúl Jiménez.