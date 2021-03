Repartición de puntos entre Poio Pescamar e Torreblanca tras un intenso partido (1-1)

Partido entre o Poio Pescamar e Melilla Sport Capital Torreblanca na Seca © Cristina Saiz

O Poio Pescamar iniciou a fase decisiva para disputar o play-off polo título de liga na Primeira División cun empate ante o Melilla Sport Capital Torreblanca. Aínda que comezou adiantándose o equipo vermello cun gol de Dani Sousa, as visitantes sorprenderon a pouco máis dun minuto para o bocinazo final co tanto de Emilly Marcondes.

O duelo comezou moi intenso, con ambos os equipos gozando de ocasións nas dúas áreas e con Caridad e Sara salvando as súas porterías ata pouco antes de alcanzar o descanso, momento no que Dani Sousa aproveitou un roubo no seu propio campo para anotar de disparo afastado.

Tras o paso polos vestiarios, Ana Rivera avisou a Sara Soares, e Emilly respondeu tentando sorprender á gardameta vermella.

Co paso dos minutos foi o Torreblanca o que se fixo co control do xogo, mentres o Poio Pescamar tentaba facer dano á contra.

Pasaron a xogo de cinco as visitantes a pouco menos de tres minutos para a conclusión, buscando facer dano coa superior numérica con Fernanda como porteira xogadora. Así, a un minuto do final, nunha xogada persoal de Emilly Marcondes, que conduciu desde campo propio, sacou un potente disparo que penetrou pola escuadra.

Co 1-1, Manu Cossío tamén optou polo xogo de cinco, outorgando un desenlace intenso que se saldou con empate a un gol.

POIO PESCAMAR (1): Caridad; Clara, Lucía, Ana Rivera e Dani Sousa (cinco inicial). Tamén xogaron, Chiesa, Antía, Julia Dupuy, Miriam e Irene García.

MELILLA SPORT CAPITAL TORREBLANCA (1): Sara Soares; Emilly Marcondes, Julia, Lydia e Bía (quinteto inicial). Tamén xogaron, María Soto, Jacke, Desi, Fernanda e Fabi.

Goles: 1-0, min. 20 Dani Sousa. 1-1, min. 39 Emilly Marcondes.

Incidencias: Pavillón A Seca. Os colexiados Carreira Romero e Ferrero Carballal amoestaron a Antía, Luci e Irene García no Poio Pescamar e a Bia e Fabi no Melilla.