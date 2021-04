O Poio Pescamar pon en xogo o seu posto de play-off en Melilla

Catro xornadas quedan ao Poio Pescamar para defender a súa posición de privilexio e meterse, por primeira vez na súa historia, nun play-off polo título de liga na máxima categoría.

O conxunto conserveiro inicia este sábado 24 de abril (19.00 horas) en Melilla a segunda volta da liguiña.

Terceiras con 42 puntos, as vermellas avantaxan en tres puntos ao quinto clasificado, precisamente o seu próximo rival, o Melilla Torreblanca dun vello coñecido como o seu ex-adestrador Marcio Santos.

As de Manu Cossío afrontan ademais o desprazamento máis complexo da tempada, un partido ao que aínda non chegan en condicións Carol e Iraia tras as súas lesións.

O encontro, que terá un aforo máximo de 150 espectadores, poderá seguirse en directo na canle de Youtube MelTV.