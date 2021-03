O Arxil sentencia no primeiro cuarto e sela a súa permanencia en Liga 2 (40-58)

O Club Baloncesto Arxil asinou a súa permanencia este sábado ao derrotar por 40-58 ao Avilés. As de Mayte Méndez esmagaron ao seu rival nun primeiro acto onde foron moi superiores.

A por todas saíu o Arxil no seu encontro ante Avilés deste sábado. Coa permanencia en xogo, as de Mayte Méndez realizaron un dos seus mellores inicios de partidos da tempada, demostrando un dominio claro de xogo. En defensa, Forster facíase cos rebotes rivais e, en ataque, lía o xogo de maneira maxistral atopando descolocada á zaga rival asinando un contundente 8-30 e un 4 de 4 en triplos.

Aínda que no segundo acto a efectividade arxilista non foi igual que no primeiro, o equipo pontevedrés seguiu moi atento para seguir facendo das súas e manter o dominio no marcador para non deixar escapar a permanencia (20-43).

Despois do descanso chegouse ao cuarto no que os erros en ataque foron a tónica durante o primeiros seis minutos (27-46). Seguiu correndo o cronómetro e o Arxil tiña todo de fronte para facerse coa vitoria a pesar das continuas imprecisións coas que se estaba atopando.

Co 33-54 alcanzouse o cuarto e definitivo acto, no que as de Mayte Méndez só tiveron que aguantar para selar a súa permanencia en Liga Feminina 2. Foron o peores dez minutos para un Arxil que só anotou catro puntos fronte aos sete do Avilés, pero valéronlle para facerse cunha importantísima vitoria por 40-58.

