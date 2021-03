O Arxil desaparece tras o descanso ante o Magectias e ve perigar a permanencia (55-80)

Partido entre Arxil e Magectias no CGTD © Cristina Saiz

A salvación terá que esperar para o Club Baloncesto Arxil tras perder este sábado diante da súa afección no duelo directo pola permanencia ante o Magectias. A fortaleza defensiva canaria foi decisiva na derrota do equipo dirixido por Mayte Méndez, que se desinflou despois do descanso para ceder un parcial en contra de 20 puntos e que non foi capaz de reverter a pesar da boa actuación de Noelia Masiá.

Foron de máis a menos as xogadoras do Arxil, mantendo o ritmo anotador do Magectias a pesar do muro que tiñan formado en defensa (14-17).

Co marcador en contra, as xogadores de verde comezaron a cometer erros nos pases e a mostrar nerviosismo e precipitación cando tiñan o esférico en posesión. Así, o Magectias, da man de Regina Gómez, fíxose cun pequeno pero valioso colchón para afrontar o terceiro acto (26-35).

Despois do descanso, o Arxil desapareceu e encontrouse cun parcial demoledor en contra de 20 puntos. Aínda que o equipo verde tentou non baixar os brazos e volveu a enchufarse no partido cos lanzamentos de Natalia López e Sara Castro, só puido reducir a distancia antes de chegar ao os definitivos 10 minutos (40-57).

No último cuarto Noelia Masiá (18 puntos) tentou manter con vida ao equipo pontevedrés, pero a falta de precisión en ataque das súas compañeiras e a intensidade defensiva do Magectias acabou condenándoas a unha nova derrota (55-80).

Consulta as estatísticas do Club Baloncesto Arxil-Magectias