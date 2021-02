Un Arxil lastrado polas lesións e as dificultades para adestrar busca a vitoria fronte o Miralvalle

Partido entre Arxil e Rosalía no CGTD © Cristina Saiz

O Arxil recibe este sábado, ás 19.30 horas no CGTD, o Miralvalle estremeño nunha semana marcada polas lesións e as restricións horarias que impediron adestrar con normalidade ao cadro verde.

A pesar das dificultades, as de Mayte Méndez queren volver ser o equipo sólido que demostraron ser durante o pasado mes de xaneiro. O do traballo é o único camiño válido para superar a un equipo que destaca pola calidade e fortaleza do seu cinco inicial.

O equipo cacereño é debutante na categoría froito da ampliación da mesma. Trátase dun conxunto moi ben reforzado para esta primeira andaina en LF2, aínda que presentan un plantel curto de rotación. Destaca o poderío físico das súas xogadoras interiores, así como a boa man e dinamismo das súas exteriores.

Desde o Arxil están convencidos de que a clave do partido vai estar no ritmo de xogo e no rebote. As verdes deben recuperar a intensidade defensiva desde o minuto 1 e mellorar as porcentaxes de tiro e de perdas de balón para facerse coa vitoria.