Excesivo castigo para un Arxil que mereceu máis ante o Miralvalle (49-60)

Segue sumando derrotas o Club Baloncesto Arxil. Co resultado ante o Miralvalle deste sábado no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, o equipo pontevedrés séguese afundindo no pozo da liga Feminina 2 e necesita unha reacción urxente para ter opcións para pelexar pola permanencia. Aínda que mostraron boa imaxe desde o minuto uno, as pupilas de Mayte Méndez sufriron a partir do segundo cuarto, cando as estremeñas abriron unha brecha case imposible de remontar.

O primeiro cuarto foi en grao sumo igualado. O Arxil tomou a iniciativa ao saltar á cancha, anotando o seu primeiro ataque cos tiros libres concedidos a Noelia Masiá. Respondeu automaticamente o Miralvalle por partida dobre, revertendo o marcador tras o erro no lanzamento de Forster. Masiá puxo por diante outra vez ao Arxil co seu lanzamento desde o exterior, pero de novo o conxunto estremeño, liderado por Aghayere, tomaba vantaxe. Tentou igualar Sara Castro cun lanzamento desde a liña de tres que non tocou aro. Rectificou a xogadora arxilista roubando en defensa e anotando, reducindo distancias antes de chegar ao segundo cuarto (15-16).

Miralvalle asumiu o control, mentres o Arxil empezaba a sufrir véndose cun parcial en contra de 0-9, máxima renda en contra ata o momento (18-29). Parou o cronómetro Mayte Méndez para as de verde, que acabaron coa seca anotadora cos lanzamentos de Forster e Carla Fernández (22-29). Parecía que chegaba a reacción da escuadra pontevedresa, pero nos últimos compases viuse castigado por Robertson (15 puntos), que aumentaba a vantaxe cacereña ao chegar ao descanso (22-34).

As locais volveron mal ao duelo tras o intermedio. Un parcial de 6-11 facía perigar o partido dun Arxil que non lograba achegarse ao seu rival e estaba a ser sometido con cada chegada cacereña ao seu aro (28-47). Foron capaces de neutralizar a renda entre Noelia Masía e Heather Forster, que anotaron un parcial de 7-0 para poñer o 35-50 co que se alcanzou o último acto.

O Arxil reaccionou de maneira inmediata, realizando unha boa defensa para traducila nunha eficacia anotadora que parecía que lle permitiría meterse de cheo no partido cando aínda quedaban máis de catro minutos para que soase a bucina (45-53). Con todo, as de verde volveron tropezarse co equipo visitante, que non fallou nos minutos máis decisivos e sentenciou en 49-60.

Excesivo castigo para o Club Baloncesto Arxil que, aínda que recuperou á súa capitá María Lago para o encontro ante o Miralvalle, atópase penúltimo na clasificación con 18 puntos, a un do Cortegada e do Avilés

