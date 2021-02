Pitu, reforzo ofensivo para o Pontevedra ao límite do prazo

Segunda fichaxe invernal para o Pontevedra Club de Fútbol, nesta ocasión rozando o límite do prazo de inscrición que finaliza oficialmente este luns 1 de febreiro.

O club granate confirmou a incorporación de Juan Carlos Fernández Marín, coñecido futbolisticamente como 'Pitu', un xogador co que se trata de dar máis opcións á parcela ofensiva do equipo.

De feito o atacante, de 20 anos, "pode actuar nos tres perfiles de ataque", destaca o Pontevedra, que tras a lesión de Rufo, pese a súa recuperación exprés, decidiu buscar un reforzo para a dianteira.

Pitu chega ao club granate procedente da UE Cornellá, conxunto do Subgrupo 3-A de a Segunda División B que marcha na oitava posición e no que esta campaña gozou de poucas oportunidades, participando unicamente en 34 minutos repartidos en 4 encontro de liga.

Formado no xuvenil do Levante UD, o novo xogador do Pontevedra debutou a pasada campaña na Segunda B nas filas do Orihuela, onde participou en 27 partidos (13 de titular) anotando 2 goles.

A súa chegada coincide coa saída de Samu Vilariño, que marcha como cedido ata final de tempada ao Alondras da Terceira División.