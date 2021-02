Pitu, un xogador de banda "vertical" que ve o Pontevedra "un equipo grande"

Pitu na súa presentación como xogador do Pontevedra CF © Mónica Patxot Pitu na súa presentación como xogador do Pontevedra CF © Mónica Patxot

Juan Carlos Fernández Marín 'Pitu' viviu unhas intensas primeiras horas como xogador do Pontevedra Club de Fútbol, tras converterse ao límite do prazo no segundo reforzo invernal do conxunto granate.

O xove futbolista, de 20 anos, vestiuse de curto nada máis chegar á cidade para completar este martes o seu primeiro adestramento co equipo, e ao terminar encamiñouse ao Estadio Municipal de Pasarón para a súa presentación oficial.

"Pontevedra es un club histórico y una plaza increíble en la que jugar, eso tira mucho", comezou explicando o ex do Cornellá, que asina "hasta final de temporada y luego ya para el año que viene ya veremos".

Pitu definiuse ante os medios como "un jugador vertical, que encara, que centra y que dispara" e que se atopa "cómodo más por fuera que por dentro, en los dos perfiles tanto en la derecha como la izquierda", sinalou a súa posición no terreo de xogo.

O novo integrante do plantel sinalou encomiando aos seus compañeiros que "sé que tengo competencia", pero "eso es un aliciente más para cada día dar todo de mí".

Aínda que tiña algunha proposta máis da categoría, decidiuse pola do Pontevedra axudado en parte polas boas referencias dun compañeiro no Cornellá e canteirán granate, Kevin Presa, co que "tenía buena relación y me habló muy bien del club".

Sabe ademais que aterra en Pasarón nun momento delicado, co equipo lonxe do obxectivo dos tres primeiros postos e tras seis xornadas sen gañar, pero "ahí es donde los equipos grandes al final siempre salen y el Pontevedra es un equipo grande y creo que lo vamos a terminar sacando", sinalou ante o reto que se aveciña e para o que está preparado se o técnico decide contar con el.