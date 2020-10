O Arxil planta cara ao líder na primeira parte pero derrúbase na segunda (53-93)

Partido de Liga Femenina 2 entre el Arxil y el Baxi Ferrol no CGTD © Mónica Patxot Partido de Liga Femenina 2 entre el Arxil y el Baxi Ferrol no CGTD © Mónica Patxot

Difícil empresa a que afrontaba este martes o Arxil. O líder, invicto e cunhas estatísticas aterradoras, pasou como un furacán pola cancha do Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. As verdes trataron de apontoar a súa canastra, pero as defensas só aguantaron os dous primeiros cuartos. Nos dous últimos, as visitantes axustaron as súas pezas en defensa e seguiron pasando por encima das barreiras verdes para asestar a segunda derrota da tempada ás de Mayte Méndez e manter o seu férreo dominio no grupo A de a liga Feminina 2.

O encontro correspondente á xornada 1 da competición que tivo que ser aprazado pola situación sanitaria, comezou cunha inesperada igualdade en todas as facetas do xogo. Aínda así as ferrolás lograron chegar ao final do primeiro cuarto cunha concisa vantaxe de seis puntos (18 - 24).

Despois da continuación, o guion variou pouco. Aínda que as locais eran incapaces de reducir distancias e aos poucos vían como o colchón visitante ía facéndose máis groso. Sara Castro, Heather Forster e Carla Fernández foron as máis prolíficas na procura do aro rival e así lograron que a desvantaxe ao descanso non fose superior aos 16 puntos (35-51).

A historia cambiou por completo logo do paso por vestiarios. O Arxil deixou de atopar o camiño cara á canastra contraria, só foron capaces de anotar 18 puntos, nove en cada período, mentres que as visitantes calcaron 21 puntos no terceiro e cuarto periodo, que serviron para sentenciar o partido e situar o marcados nun desequilibrado 53-93 final.

O poderío baixo aro de Irene Gari Gilabert foi demasiado para o Arxil. A pivote capturou unha decena de rebotes e achegou 12 puntos ao seu equipo para converterse na mellor xogadora do seu equipo. Con permiso de Andrea Boquete e os seus 11 puntos. Nas filas locais a mellor foi Sara Castro que sumou 12 puntos de valoración ao anotar 13 puntos, capturar 3 rebotes e dar 2 asistencias.