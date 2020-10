Suspendido por segunda xornada consecutiva o partido de liga do Arxil, por un positivo no seu rival

A Covid volve afectar indirectamente ao Club Baloncesto Arxil, que por segunda xornada consecutiva non disputará o seu partido previsto na Liga Feminina 2.

Se a pasada fin de semana o cadro pontevedrés tivo que aprazar o seu encontro na cancha do Rosalía santiagués pola corentena de varias das súas xogadoras, agora o seu próximo rival, o Ibaizábal, anunciou un positivo nas súas filas.

O club vasco confirmou a incidencia, que lle obrigou a suspender tanto o partido previsto co Arxil o vindeiro sábado 31 como o que ía disputar este mesmo xoves fronte ao Celta.

Los partidos del jueves 29 ante @Celtabaloncesto y sábado 31 ante @cbarxil quedan suspendidos por un positivo en la plantilla de nuestro equipo!!

Esperamos poder estar pronto de vuelta. pic.twitter.com/iMTGCdiEF2 — Ibaizabal ST (@IbaizabalST) October 27, 2020

Trátase da terceira xornada, de catro de liga, que se ven aprazadas para as verdes, que esta semana puideron recuperar o choque da primeira xornada suspendido no seu momento ante o Baxi Ferrol, con derrota no CGTD.

De non producirse novas incidencias, o seguinte encontro fixado para o Arxil disputarase o 7 de novembro no Centro Galego de Tecnificación ante o Cortegada de Vilagarcía.