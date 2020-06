O Cisne pecha a renovación de Daniel Ramos para o seu proxecto en Asobal

Renovación importante a pechada e confirmada este martes polo Club Cisne Balonmán para o que será o seu debut na máxima categoría.

A entidade pontevedresa asegurouse a continuidade de Daniel Ramos, que cumprirá así a súa cuarta campaña no equipo, ao que chegou no verán de 2017 procedente do Fútbol Club Barcelona.

O pivote silledense converteuse desde o primeiro momento en peza importante nos esquemas de Jabato, especialmente en labores ofensivos onde este ano compartirá protagonismo co fichado Gonzalo Carró.

"É un pracer para min seguir un ano máis nesta familia e esperemos poder celebrar pronto todo o que conseguimos este ano", sinalou Ramos tras o anuncio da súa renovación.

RENOVACIÓN | Nueva renovación en las filas del Cisne. El pivote Daniel Ramos también jugará con nosotros en Asobal ¡Grande Dani! #SomosCisne #SomosAsobal #renovación pic.twitter.com/ee0wzkn6ex — Club Cisne Balonmano (@ClubCisneBalonm) June 30, 2020

Con el o plantel coa que contará Jabato está practicamente perfilado, á espera de coñecer o futuro de Andrés Sánchez, David Chapela, Javier Vázquez ou Pablo Picallo e dunha ou dúas fichaxes que completen o equipo. Polo momento están confirmadas as renovacións do propio Ramos, Álex Chan, Alejandro Conde, Álvaro Prezado, Pablo Gayoso, Dani López, Jose Leiras, Iván Calvo e Jorge Villamarín, ademais das fichaxes de Carró e Carlos Pombo.