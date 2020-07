Javi Vázquez renova e non perderá o debut do Cisne en Asobal

Case ao completo está xa o plantel co que o Club Cisne debutará a próxima tempada na Liga Asobal de balonmán.

Falta a guinda ao proxecto, pero coa renovación dun dos seus capitáns son xa 16 os xogadores confirmados. Ese capitán que confirmou este venres a súa continuidade no equipo é Javi Vázquez, xogador que leva toda a súa vida deportiva defendendo as cores do Cisne.

"Estoy muy orgulloso de hacerlo (renovar) en el club que me he criado y donde llevo jugando de los 6 años, donde seguramente he conocido a mis mejores amistades y donde se me han inculcado los valores más nobles de este deporte", sinalou Vázquez tras facerse oficial a renovación.

Todo un exemplo de fidelidade a unhas cores, o extremo esquerdo acordouse dos mozos da base, aos que "les animo a seguir luchando y entrenando para que algún día puedan cumplir su sueño como lo voy a hacer yo este año jugando en la Liga Asobal".

RENOVACIÓN | Nueva renovación en las filas del Cisne...El extremo izquierdo y capitán del equipo Javi Vázquez @javivazquez13 también renueva y jugará en @Asobal ¡Grande Javi! #SomosCisne #SomosAsobal #OrgullososdoNoso pic.twitter.com/sFQzYcCjAx — Club Cisne Balonmano (@ClubCisneBalonm) July 17, 2020

Javi Vázquez únese desta maneira a un plantel na que xa figuraban Pablo Picallo, Andrés Sánchez, David Chapela, Miguel Simón, Daniel Ramos, Álex Chan, Alejandro Conde, Álvaro Preciado, Pablo Gayoso, Dani López, Jose Leiras, Iván Calvo, Jorge Villamarín, Gonzalo Carró e Carlos Pombo.