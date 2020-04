A RFEF reparte 5,5 millóns entre os clubs de Segunda B e Terceira

A Real Federación Española de Fútbol fixo público este martes a transferencia de 5.453.700 euros correspondentes ao terceiro prazo do programa Impulso 23 do que se benefician todos os clubs de Terceira e Segunda División B, entrre eles o Pontevedra Cf e o Arosa SC.

Os fondos foron enviados ás correspondentes federacións territoriais que se encargarán a continuación de reembolsarlle a cada club a cantidade acordada. Estes fondos forman parte dun programa desenvolvido pola RFEF que ten como obxectivo a profesionalización dos clubs do fútbol afeccionado español e ofrecer as axudas económicas necesarias para a mellora dos medios e as estruturas dos propios clubs para dispoñer dunhas competicións do máximo nivel profesional e deportivo.

Ao conxunto granate correspóndenlle 60.000 euros en concepto de impulso á profesionalización, ademais de 40.000 euros para o fomento da base, 12.000 euros como contraprestación polos desprazamentos e 35.000 euros pola disputa da Copa do Rei. Mentres que o equipo vilagarcián percibirá un total de 45.000 euros.

Nun comunicado, a federación española sostén que con este pago a entidade dá por cumprido o seu compromiso de "abonar o terceiro prazo dos pagos de Impulso 23 aos clubs que na data sinalada han xustificado a totalidade das cantidades outorgadas pola Federación". Na resolución oficial, só figura a transferencia de 60.000 euros á entidade que preside Lupe Murillo, que tiña pendente de presentar a documentación pertinente para a realización dos outros ingresos que o documento da RFEF, do mesmo xeito que a maioría de clubs da categoría, non especifica se xa se efectuou,