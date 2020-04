VÍDEO.- Mensaxe de ánimo do Peixe Galego aos seus afeccionados ante "o partido máis importante"

O confinamento sen deporte faise un pouco máis duro para os afeccionados, pero no Peixe Galego non perden de vista o importante.

Cun bonito vídeo desde o club marinense, pendente aínda do seu futuro na Liga LEB Ouro de baloncesto, quixo mandar unha mensaxe de ánimo aos seus seguidores superado o primeiro mes de confinamento tras o que "seguimos xogando un partido crucial", sinalan a través das súas redes sociais.

Ao final "todos xogando o partido máis importante e só xuntos imos gañar", lembra o Peixe Galego.

No vídeo rememóranse bos e malos momentos do equipo, e sobre todo a comuñón coa bancada da Raña que fixo tan especiais os últimos anos do club.