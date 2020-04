O Peixe Galego e o resto de clubs de LEB Ouro negocian como terminar a liga

Os protagonistas da Liga LEB Ouro, paralizada indefinidamente pola crise sanitaria do coronavirus, sentaron a negociar cal é a mellor maneira de terminar a tempada.

O Peixe Galego, xunto aos demais 17 clubs que compoñen a segunda categoría do baloncesto nacional, mantiveron este mércores un encontro virtual cos responsables de competición da Federación Española (FEB), no que a orde do día era tratar o futuro da competición.

Con todo neste primeiro encontro non se chegou a un acordo debido ás "diferentes posicións existentes tanto entre os clubs implicados como coa Federación", sinalou a FEB nun comunicado.

O cadro marinense é dos que defende a suspensión definitiva da competición ante o prexuízo económico que supoñería prorrogar os contratos do plantel. Sobre a mesa estaba tamén a medida anunciada por outras federacións de conxelar os descensos de categoría, un extremo que beneficiaría aos da Raña pero que non está decidido.

Ante estas posicións contrarias, a Federación e os clubs fixaron un calendario de próximas reunións nas que tentar pechar un "acordo maioritario que permita resolver a tempada de forma satisfactoria para todos os estamentos do baloncesto español implicados nela", sinala o organismo reitor do baloncesto nacional.