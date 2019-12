O Pontevedra regresa aos adestramentos coas únicas baixas de Berrocal e Javi López

O Pontevedra regresa aos adestramentos despois das vacación do Nadal © Cristina Saiz O Pontevedra regresa aos adestramentos despois das vacación do Nadal © Cristina Saiz O Pontevedra regresa aos adestramentos despois das vacación do Nadal © Cristina Saiz

Acabouse o turrón para o plantel do Pontevedra. Despois dunha semana de vacacións o conxunto granate volveu poñerse o mono de traballo este luns pola tarde en Cerponzóns para empezar a preparar o último partido da primeira volta, que enfrontará ao equipo pontevedrés co Internacional de Madrid o sábado ás 20.30 horas en Pasarón.

Carlos Pouso tivo á súa disposición a todos os seus xogadores salvo os lesionados Javi López e Jesús Berrocal. O extremo malagueño foi o único integrante do primeiro persoal que se ausentou da sesión con permiso do club, mentres que o mediocentro cordobés traballo á marxe dos seus compañeiros acompañado polo fisioterapeuta do equipo Manu Barros sobre o céspede e, posteriormente, no ximnasio. O propio futbolista, que padece os efectos dunha microrrotura fibrilar no abdutor que o mantén sen xogar desde mediados de decembro, recoñeceu que non poderá incoporarse ao traballo co grupo ata a próxima semana.

O traballo comezou cunha intensa carga física dirixida polo preparador físico, Miguel Arcos, no que fixo fincapé no fortalezimiento e activación dos isquios. Logo, os porteiros Edu Sousa, Brian Xaén e Diego Dadín realizaron exercicios específicos baixo as instrucións do especialista Moncho Martínez. Mentres tanto, o resto do equipo traballaba divididos en tres grupos a posesión e o roubo de balón en inferioridade en diferentes exercicios.

O regreso aos adestramentos tras as vacacións do Nadal coincide coa apertura, no mes de xaneiro, do mercado de fichaxes de inverno. Unha xanela na que o Pontevedra leva un par de tempadas movéndose con acerto. A solvencia económica, o bo ambiente do vestiario e a boa marcha do equipo na clasificación son factores que favorecen ao cadro granate fronte aos seus competidores, comentan desde la directiva granate.

A lesión de longa duración de Javi López deixa libre unha ficha sénior, que se suma a unha sub 23 tamén sen asignar, que o club tratará de cubrir se se dá unha oportunidade interesante. Xogadores de categoría superior ou de clubs con máis orzamento que non están a gozar de minutos así como futbolistas que xogan noutras ligas e teñen ganas de regresar a España forman parte do perfil de xogadores que analiza o Pontevedra