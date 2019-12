Carlos Pouso: "Feáns non me vai a fichar a ninguén que eu non queira, nin eu voulle a pedir a alguén que non poida traer"

Carlos Pouso, adestrador do Pontevedra Club de Fútbol © Cristina Saiz Carlos Pouso, adestrador do Pontevedra Club de Fútbol © Cristina Saiz

Non hai nin dous meses que Carlos Pouso fíxose cargo do Pontevedra Club de Fútbol, pero o adestrador caeu de pé no Estadio Municipal de Pasarón cambiándolle a cara a un equipo que agora soña con pelexar polo play-off de ascenso. Coincidindo coa chegada do parón do Nadal e con toda a segunda volta por diante, o técnico vasco sentou con PontevedraViva para explicar as súas sensacións e expectativas de aquí a final de curso.

- Que tal te adaptaches á cidade?

Ben, sen problema, eu son de adaptarme fácil porque tampouco necesito grandes cousas. Son dun pobo pequeno, volvín a un pobo pequeno, nese aspecto ben. A cidade é un encanto, moi recollida, moi bonita, cun casco antigo excepcional, posiblemente despois de Santiago o máis bonito de Galicia para min. Cando teña máis tempo xa o gozarei, agora teño bastante co estadio, os vídeos, os rivais, o equipo, os adestramentos, as lesións, etc.

- Agrádache o que atopaches no club?

Si. O club está organizado, ten unha bonita estrutura. Nese aspecto estamos onde estamos pero o club vai dando pasos. Por baixo hai unha estrutura, unha metodoloxía, uns bos adestradores na base, unhas boas instalacións, medios, non nos podemos queixar.

- Afortunadamente, os resultados acompañaron desde o principio e o equipo deu un gran salto na clasificación. Trabállase así con maior tranquilidade?

Está claro que os resultados condicionan. Eu miro a clasificación cando perdemos, cando gañamos para que quero mirala, será problema dos demais, e isto é un pouquiño o mesmo. O resultado é o máis importante, non o único pero si o máis importante e iso condiciona moito o traballo. Dubídase cando non hai resultados pero afortunadamente os resultados está a ser correctos, eu espero que sexan mellores e seguiremos traballando nesa liña.

- A túa mensaxe supón un cambio para o plantel. Cres que vai calando a túa idea nos xogadores?

Vés cun plantel xa estruturado e non é como cando ti participas na formación do plantel. É máis parte adaptarme eu a eles e sacarlles o maior rendemento posible en base a unhas cousas que considero fundamentais da miña idea de xogo, que entendo que cando se trae a un adestrador é que se estudou a forma de traballo, a súa traxectoria e pensan que pode ser a persoa idónea.

"Parece que ter carácter ten que ser insultar, menosprezar, humillar… A iso eu non lle chamo carácter, chámolle mal carácter"

- Cando se pechou a etapa de Luismi desde o Consello de Administración falaron desde o principio de contratar un home con experiencia e carácter. Veste representado?

Eu teño unha forma de ser, de levar os vestiarios e nese aspecto eles saberían o que buscaban e o que se poden chegar a atopar. Parece que ter carácter ten que ser insultar, menosprezar, humillar… A iso eu non lle chamo carácter, chámolle mal carácter. Ao final es un xestor de grupos, non pode haber desigualdade no trato, non ten que haber malos tratos a uns e pasarlle a man pola chepa a outros porque ao final a xente vai calando, e é que a mentira ten patas tan curtas que é moi fácil.

- Falabas antes que chegaras cun plantel formado. Agora achégase o mercado invernal, que abre o 1 de xaneiro e hai polo menos unha ficha dispoñible pola lesión de Javi López. Que podemos esperar?

Non o valorei crédeme. O que non podes é chegar aquí e aos tres días dicir quítame seis e tráeme outros seis, caeríaseme a cara de vergoña.

- Pediches reforzar algunha posición específica?

Non, eu estou moi contento co que teño. Estou centrado no que estou e xa haberá tempo, aínda que non podo negar que xa me chamou algún representante. De todos os xeitos eu non me quero inmiscir. Sei que Feáns non me vai a fichar a ninguén que eu non queira, nin eu voulle a pedir a alguén que non poida traer, evidentemente.

"A min dáme Churres, dáme Campillos e déixate de hostias"

- Pero si hai algún posto que deu máis problemas, penso por exemplo no lateral esquerdo

Bueno, eu creo que o lateral esquerdo temos a Álex González reconvertido que xa o fixo, máis en plan carrileiro tanto en Lealtad como en Tropezón, e logo temos a Naveira que é un mozo de aquí que me gusta como xoga, o que pasa é que non lle vexo un lateral ao uso no aspecto defensivo. Véxolle un xogador excepcional, gústame moito como xoga pero é un xogador que defensivamente ten que mellorar, pero vamos que iso lle pasou a Reguilón cando veu cedido ao Logroñés do Real Madrid, esas son cousas que ninguén nace sabendo. Con todo considérolle un xogador útil e paréceme un xogador que para xogar por dentro, de 10, porque ten unha técnica exquisita e un bo centro, un bo golpeo, asóciase ben.

O problema é que no fútbol moderno quitáronlles a palabra defensa, agora xa non son defensas centrais ou laterais, son laterais a secas. Cal é o problema? Que defensivamente son semáforos en verde e damos moitas facilidades en defensa. Eu vin aquí cun equipo que levaba 18 goles en contra, unha media de dous. Se todos os días fanche dous ti non vas facer tres nin de coña, nin o Barcelona nin o Madrid.

A min dáme Churres, dáme Campillos e déixate de hostias. Que gañen todas as disputas, que sexan agresivos, que teñan anticipación, que metan despéxelos no campo, e a partir de aí eu ensinareilles. Para que quero defensas que lles obrigan a xogar desde atrás se cando ven ao rival con prismáticos que lles vai a ir apertar están xa tremendo. Que o lateral se incorpora ao ataque, pois cojonudo, pero primeiro que o 11 e o 2 e o 7 cando lles encaren non sexan un semáforo en verde. E de Edu Sousa dígoche o mesmo, que se os pés e iso, impórtame tres collóns, do porteiro o que me preocupa é que pare, e sobre todo as que vaian fóra que non as meta dentro, punto pelota.

- Volvendo ao equipo e ao seu rendemento. Que marxe de mellora ten aínda?

Eu en porcentaxes non podo dicir pero o que estou convencido que ten marxe de mellora, e imos deixarnos a pel para mellorar.

- E ata onde crees que pode chegar o equipo?

Ata o infinito. Temos que tentar chegar o máis lonxe posible. Quédannos 20 partidos, pois gañar os 20 partidos. Non debe ser fácil porque non o fixo ninguén, pero nós imos ser os que o imos a tentar.

"Non vou facer un chamamento á afección recentemente chegado aquí, porque dirán que xa vén o típico vendedor de fume"

- Que se pode facer para enganchar á afección? Porque aínda que sempre está co equipo en ocasións parece un pouco aletargada.

Xogar ben e gañar máis partidos. Só teño esa receita, non coñezo outra. Eu desde logo non vou facer un chamamento á afección recentemente chegado aquí, porque dirán que xa vén o típico vendedor de fume. Igual estarán aletargados porque non lles estamos dando suficiente e temos que tentar nós darlles a eles para que sexan recíprocos.

- Pode ser un dos teus obxectivos, por todo o que conlevaría, ver cheo Pasarón?

Claro que me gustaría, pero que estea cheo Pasarón porque esteamos a facer as cousas ben e esteamos a xogar por algo importante, non porque veña a cabalgata dos Reis Magos ou un concerto de Rosalía que me importa tres cogombros que se encha Pasarón, preocuparíame que me fastidien o céspede.

- Por último. Na túa presentación dicías que asinabas ata final de tempada, que non che gustaban os contratos longos. Veste moitos anos en Pontevedra?

Non teño ningunha présa para falalo. Eu de momento estou moi feliz, pero é que non quero nin hipotecarme eu nin hipotecar ao club, eu creo que as relacións se basean na confianza mutua. Chegado o momento ogallá vaia todo vento en popa e exista esa posibilidade, pero a pelota non está no meu tellado.